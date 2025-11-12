El requisito principal para acceder a los programas sociales ofrecidos por el Gobierno federal a la población más vulnerable es contar con la Tarjeta del Bienestar vigente. En caso de extravío o de ser robada , los pensionados deberán reportarla y solicitar su reposición de manera inmediata .

En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, los pensionados de México pueden perder el acceso a sus recursos. La misma funciona como una tarjeta de débito mediante la cual se efectúan retiros de dinero en efectivo por cajeros automáticos autorizados, o compras en comercios.

¿Qué pasa con la Pensión Bienestar si pierdo la Tarjeta?

Las Pensiones del Bienestar son una de las asignaciones claves para los residentes de México. Los derechohabientes reciben un monto de dinero bimestral que los ayuda a costear sus necesidades básicas y mejoras su calidad de vida.

Qué pasa si pierdo o me roban la Tarjeta del Bienestar

Para acceder a los recursos, los pensionados deben contar con su Tarjeta del Bienestar, con la cual acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar para extraer su capital. También la pueden utilizar en cualquier comercio con terminal bancaria y abonar a través de su cuenta de cheques.

En caso de perder la Tarjeta del Bienestar, ya sea por robo o extravío, los pensionados no deben preocuparse por su pensión, ya que las dispersiones no son suspendidas. Los depósitos de dinero continúan con normalidad y quedarán reservados en la cuenta particular del derechohabiente.

Cómo recuperar la Tarjeta del Bienestar

Todas y todos los derechohabientes y beneficiarios de los Programas para el Bienestar que reciben recursos económicos lo hacen por medio de su tarjeta del Banco del Bienestar, con la cual pueden retirar su dinero de forma directa en cualquiera de las sucursales de esta institución.

En caso de extraviarla o perderla por robo, aquí está el paso por paso de lo que se debe hacer para recuperarla:

Reportar inmediatamente el robo o extravío al número 800 900 2000. Tener a la mano CURP e INE, ya que lo solicitarán para confirmar los datos personales y que la tarjeta sea bloqueada . Apuntar el número de folio que será proporcionado. Para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, Sembrando Vida y Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras deberán contactarse a 800 639 42 64.

Cuando la nueva tarjeta esté lista se contactarán y el beneficiario recibirá indicaciones para acudir a recogerla en algún módulo o en sucursales del Banco del Bienestar.

Una vez que se obtenga la nueva Tarjeta del Bienestar, resguárdala bien y no compartir con nadie el número de NIP, número de tarjeta o CLABE interbancaria.