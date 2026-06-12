Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 12 de junio en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 12 de junio

1929: Nace en Frankfurt am Main (Alemania), Ana Frank, joven judía, cuyo diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante dos años, en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos, se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. Morirá en un campo de exterminio en 1945.

(Hace 97 años)

1924: En el publecito de Milton, en Massachusetts, Estados Unidos, nace George H. W. Bush, político estadounidense que entre 1989 y 1993 se convertirá en el 41º Presidente de los Estados. Durante su mandato verá la desaparición de la URSS, el fin de la "guerra fría", la desintegración de Yugoslavia y la reunificación de Alemania. Para destacar la supremacia americana en este nuevo orden, George Bush iniciará la Guerra del Golfo para defender Kuwait de la invasión iraquí.

(Hace 102 años)

1871: En la provincia filipina de Pampaga nace Mamerto Natividad que, durante la Revolución Filipina ( conflicto armado entre el gobierno colonial español y los insurrectos filipinos) será comandante en jefe del ejército revolucionario de Luzón Central y uno de los firmantes de la Constitución de la conocida como República de Biac-na-Bató. Morirá en combate en 1897.

(Hace 155 años)

1827: Nace en Hirzel (Suiza) Johanna Spyri, escritora suiza que será mundialmente conocida por su cuento infantil, de la niña de los Alpes, "Heidi", una niña huérfana que se va a vivir con su abuelo, carpintero en los Alpes suizos, porque su tía tiene que ir a trabajar al extranjero. Sus relatos infantiles serán reflejo del ideal bucólico y romántico que, además, contarán con un marcado sentimiento religioso: sus personajes serán niños huérfanos pobres que viven en el campo y tendrán unos abuelos o tíos buenos y religiosos. En el desenlace siempre triunfará el bueno, que además se dejará ayudar por Dios.

(Hace 199 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2003: Fallece en Los Ángeles (EE.UU.) Gregory Peck, actor estadounidense ganador del premio Óscar por "Matar un ruiseñor" en 1962.

(Hace 23 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Ana Frank en 1929, ya que su diario se ha convertido en un símbolo potente contra la barbarie nazi, ofreciendo una visión profunda de la vida de una joven judía durante la ocupación alemana en los Países Bajos. Su trágica muerte en un campo de exterminio en 1945 resalta la brutalidad del Holocausto y la necesidad de recordar y aprender de este oscuro capítulo de la historia.