Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 28 de febrero. 1901: Nace en Portland (EE.UU.) el químico norteamericano Linus Pauling, que recibirá dos premios Nobel, uno de Química, en 1954, por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos y otro en 1962, en este caso el de la Paz, por sus esfuerzos para controlar la proliferación de armas nucleares. (Hace 125 años) 1533: Michel de Montaigne nace en Burdeos, Francia. Será el autor de los "Ensayos", creando con ello el género literario, de reflexion subjetiva, conocido como ensayo. (Hace 493 años) 1986: En Estocolmo, al salir de un cine con su mujer, es asesinado por el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), Olof Palme, primer ministro de Suecia. La instigadora de este crimen, ex esposa del dirigente del PKK Ocalam, pretende desacreditar a este partido kurdo. (Hace 40 años) 1941: Fallece en Roma (Italia) Alfonso XIII de Borbón, hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena, que fue proclamado Rey a su nacimiento y que reinó hasta el 14 de abril 1931, fecha en que, tras declararse la II República en España, decidió marcharse al exilio. (Hace 85 años) 1648: Muere en Copenhague el rey de Dinamarca y Noruega Cristián IV, que a pesar de implicar a Dinamarca en la guerra contra Suecia (1611-1613), la guerra de los Treinta Años (1618-1648) y la guerra con Suecia y Holanda (1643-1645), con resultados negativos, mantuvo su popularidad porque supo defender los intereses de Noruega, proteger el comercio y la navegación, promover la educación y la industria, reconstruir Oslo, fundar ciudades y construir castillos y monumentos, poniendo los cimientos para un imperio colonial. (Hace 378 años) 1525: En México, el conquistador español Hernán Cortés, acusa al último rey azteca Cuauhtémoc, encarnizado enemigo de los españoles que ocupa el trono de Tenochtitlán desde la muerte de Cuitláhuac, quien a su vez sucedió a Moctezuma tras su fallecimiento, de conspirar contra él, por lo que manda ahorcarlo junto con el cacique de Tacuba, Tetlepanquetzal, en un lugar del sur de Campeche llamado Xicalango. (Hace 501 años) 1510: En Turbaco, actual Colombia, el marino y cartógrafo español Juan de la Cosa, halla la muerte abatido por las flechas envenenadas con curare de los indígenas colombianos. Era conocido por haber dibujado el primer mapa del mundo que mostraba los territorios descubiertos en América durante el siglo XV. Había participado en el Primer Viaje de Cristóbal Colón a las Indias a bordo de su nao Santa María en el año 1492. (Hace 516 años) El evento más importante es el nacimiento de Linus Pauling en 1901, ya que su trabajo en química le valió dos premios Nobel, destacando su contribución a la comprensión de los enlaces químicos y su activismo por la paz, especialmente en la lucha contra la proliferación de armas nucleares.