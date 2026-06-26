Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 26 de junio en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 26 de junio

1892: En la localidad estadounidense de Hillsboro nace Pearl S. Buck, prolífica escritora estadounidense que ganará el Premio Nobel de Literatura en 1938. Hija de padres misioneros, pasará unos cuarenta años en China. Su preocupación por los valores humanos y su estilo sencillo y directo se reflejarán en novelas tales como "Viento del este, viento del oeste" de 1929, "La buena tierra" de 1931 o "La estirpe del dragón" de 1942.

(Hace 134 años)

1866: Nace en Newbury (Reino Unido) George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto Duque de Carnarvon, conocido como Lord Carnarvon, aristócrata inglés, aficionado a la egiptología y mecenas de Howard Carter para la excavación de la tumba del faraón Tutankhamon en Egipto, que se descubrirá en noviembre de 1922.

(Hace 160 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1810: Muere en Balaruc-les-Baines (Francia), el pionero francés de vuelo en globo, Joseph Michael de Montgolfier.

(Hace 216 años)

1541: El conquistador español Francisco Pizarro muere asesinado en su palacio de Lima (actual Perú), de una estocada que le atraviesa la garganta, a manos de una partida capitaneada por el hijo del decapitado Diego de Almagro.

(Hace 485 años)

363: Muere luchando contra los persas en Mesopotamia Flavio Claudio Juliano, emperador romano desde 361 hasta hoy, conocido como Juliano el apóstata por intentar restaurar el paganismo después de la adopción del cristianismo llevada a cabo por su tío el emperador Constantino I el Grande. Tras su muerte, sus reformas religiosas serán anuladas.

(Hace 1663 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Pearl S. Buck en 1892, ya que su obra literaria, reconocida con el Premio Nobel en 1938, ha tenido un impacto significativo en la literatura, reflejando preocupaciones sobre los valores humanos y experiencias de vida en China.