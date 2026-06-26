Las acciones de Fresnillo que también cotizan en la BMV se desplomaron 17% el jueves

En esta noticia Fresnillo apuesta por el crecimiento inorgánico

Las acciones de Fresnillo registraron una abrupta caída en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante la jornada del jueves, aunque el desplome respondió a un ajuste técnico derivado de su baja bursatilidad y no a un deterioro en los fundamentales de la minera.

Los títulos de la empresa controlada por la familia Baillères llegaron a cotizar en MXN$657.69 por acción, una baja de 17.37%. Posteriormente moderaron las pérdidas a MXN$670.01, equivalente a una caída de 15.8%, de acuerdo con datos de la BMV.

El movimiento ocurrió en una sesión marcada por un renovado apetito por las acciones mexicanas, luego de seis jornadas consecutivas de retrocesos del índice S&P/BMV IPC.

La caída tampoco estuvo alineada con el desempeño de los factores que normalmente impulsan la valuación de la compañía. Fresnillo mantiene una elevada exposición al precio de los metales preciosos, mientras que la plata cayó apenas 0.35% y el oro avanzó 0.70% durante la sesión. Al mismo tiempo, las acciones de la minera en la Bolsa de Londres cerraron con una ganancia de 1.59%.

Carlos García, subdirector de Mercado de Capitales de Punto Casa de Bolsa, explicó que el ajuste respondió a la forma en que se actualizan los precios de una emisora con baja liquidez.

“Fresnillo es una acción de baja bursatilidad. Muchas veces se tarda días en que su precio en México sea equivalente al precio que tiene en Londres”, dijo el estratega a El Cronista.

García explicó que, debido al escaso volumen de operación del título, el precio únicamente se actualiza cuando existe una operación con al menos cinco acciones. Si las transacciones son menores a ese volumen, la cotización permanece sin cambios, lo que puede provocar ajustes bruscos cuando finalmente se concreta una operación suficiente para reflejar el precio de referencia en Londres.

Fresnillo apuesta por el crecimiento inorgánico

La caída bursátil ocurrió días después de que Fresnillo anunciara la adquisición de una participación de 5% en Sinda, una minera enfocada en la exploración de plata que prepara su oferta pública inicial en Estados Unidos, en una operación valuada en hasta u$s110 millones.

De acuerdo con el prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Sinda buscó colocar 17.75 millones de acciones a un precio de entre US$11.25 y US$13.25 por título.

“La inversión luce financieramente manejable para Fresnillo por su sólida posición de caja neta. No obstante, Sinda sigue siendo un activo de alto riesgo, sin reservas, producción o un plan formal de mina”, escribieron analistas de GBM en una nota.

Aun así, los estrategas consideraron que la operación refuerza la estrategia de crecimiento inorgánico de Fresnillo, en un momento en que la compañía busca compensar el agotamiento gradual de parte de su base de activos mineros.