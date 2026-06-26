El dólar canadiense cotiza a 12.35 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 26 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.36 pesos y un mínimo de 12.33 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense registró un repunte de 88.12%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.09%, señalando un rebote corto dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró volatilidad: dos bajas iniciales, alternancia de movimientos, tramo de tres alzas consecutivas y cierre en baja, con un balance levemente alcista.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 4.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.40%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

Este repunte en la cotización sugiere una mejora en la confianza económica y en la demanda de la moneda canadiense, lo que podría beneficiar a los exportadores y al mercado en general.

Analizando esta tendencia, parece que el fortalecimiento del Dólar canadiense podría ser un indicativo de recuperación económica en el país.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".