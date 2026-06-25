En esta noticia Rompen la tendencia

El año pasado fue uno de los tres con mayor llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) a México desde 1990, pero el buen resultado viene con matices muy marcados, especialmente en el sector manufacturero, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En su estudio “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2026: navegando el nuevo contexto global”, el organismo señaló que el año pasado México recibió un total de u$s 43,221 millones de IED, lo que significó una contracción de 5% en relación con lo recibido 2024.

México enfrenta un entorno complejo en medio de la revisión del Tratado México-Estados-Canadá (T-MEC) que inicia de manera formal el miércoles 1 de julio.

En la primera reunión, que será virtual, los representantes de los tres países decidirán si el T-MEC se renueva por 16 años o si seguirá vigente por una década con revisiones periódicas.

Hasta el momento, tanto México como Canadá se mantienen optimistas sobre el futuro del acuerdo, incluso con las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó dos veces en la misma cantidad de semanas que Estados Unidos estaría mejor sin el acuerdo.

La mayor parte de la inversión, según el análisis de la Cepal, se concentró en la manufactura y los servicios, pero el sector de la transformación, que es uno de los más importantes para la economía mexicana, tuvo una fuerte contracción.

En conjunto, el sector servicios y la manufactura concentraron 95% de la Inversión Extranjera Directa, donde el primero representó 59% del total y el segundo 36%.

“El sector de servicios registró un marcado incremento del 60% de las entradas en comparación con 2024, mientras que las entradas en manufactura se redujeron un 25,5%, tras el pronunciado aumento que habían experimentado en 2023 y 2024”, dice el estudio del organismo que lidera José Manuel Salazar-Xirinachs.

Rompen la tendencia

La IED en la industria manufacturera tenía años marcando una tendencia al alza, donde destacaba el sector automotriz. El país acumulaba dos décadas de incrementos, y en los últimos dos años se registró un marcado incremento en las entradas, que no pudo sostenerse el año pasado.

En 2025, las entradas en la fabricación de equipo de transporte se redujeron un 31.3%.

De todos modos, con el 46% del total manufacturero, la automotriz sigue siendo la industria con mayores inversiones del país y el monto de entradas de 2025 supera el promedio recibido en la década de 2010.

Otras industrias que explican la reducción de las entradas de IED en manufactura son: fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos electrónicos, con un descenso del 36.3%; industria química, con una caída del 15.6% ; industrias metálicas básicas, que mostraron una reducción del 44.2%, e industria de bebidas, que registró un repliegue del 98.9%.

Por el contrario, la industria alimentaria, recibió 60% más IED anual, seguido por el sector de fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, con un alza del 79.8%; el sector de fabricación de maquinaria y equipo, que registró un aumento del 184.2%, y la industria del plástico y el hule, con un incremento del 17.1%.

“En conjunto, estas nueve industrias representaron el 89% del total de entradas”, detalla la Cepal.