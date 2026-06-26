El euro cotiza a 19.95 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 26 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.29%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.96 pesos y un mínimo de 19.9 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.33%, pero en el último año cayó 8.45%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro comenzó con dos avances, encadenó tres retrocesos y luego alternó movimientos, para cerrar el período sin cambio neto y con volatilidad moderada.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue de 4.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 5.64%.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en relacion con los días pasados. Este comportamiento indica que el Euro continúa fortaleciéndose frente a otras monedas, lo cual es alentador para los inversores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia puede no ser sostenible a largo plazo y factores económicos globales podrían influir en su estabilidad. Un análisis preciso demandaría observar cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.