Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 24 de junio en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 24 de junio

1915: En la pequeña ciudad inglesa de Bingley (Reino Unido) viene al mundo el astrónomo británico Fred Hoyle que formulará diversas teorías sobre el origen de las estrellas y calculará su edad. Asimismo, junto al también astrofísico Chandra Wickramasinghe, formulará la teoría de la panspermia en la que defienden el origen extraterrestre de la vida al afirmar que ésta no surgió en la Tierra sino que llegó aquí en cometas capaces de dispersar el mismo tipo de vida por diferentes mundos.

(Hace 111 años)

1911: En la localidad de Rojas, Argentina, nace el escritor Ernesto Sabato, autor de novelas como "El túnel" y diferentes ensayos sobre la condición humana. Su novela "Sobre héroes y tumbas", de 1961, donde expone su visión de la soledad, será considerada la mejor novela argentina del siglo XX y una de las obras cumbre de toda la literatura iberoamericana.

(Hace 115 años)

1542: Nace en Fontiveros (Ávila, España) Juan de Yepes Álvarez, conocido como San Juan de la Cruz, poeta y religioso español, brillante exponente de la literatura mística.

(Hace 484 años)

1535: Nace en Madrid, actual España, la tercera y última hija de Carlos V e Isabel de Portugal, Juana de Austria. Al quedarse viuda por la prematura muerte de Juan de Portugal de tuberculosis en enero de 1554, volverá a Madrid donde fundará, en el año 1557, el convento de las Descalzas Reales y, en la cercana localidad de Alcalá de Henares, el colegio de San Agustín. Apoyará y favorecerá en la Corte a diversas órdenes religiosas como la de Santa Clara o la Compañía de Jesús. Morirá en el Monasterio de El Escorial el 7 de septiembre de 1573. Sus restos reposarán en las Descalzas Reales.

(Hace 491 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1935: En un accidente aéreo ocurrido en Medellín (Colombia), muere el cantante, compositor y actor de cine naturalizado argentino, Carlos Gardel, considerado el más importante tanguero de la primera mitad del siglo XX.

(Hace 91 años)

1908: En la localidad de Princeton (EE.UU.), víctima de un infarto, fallece Stephen Grover Cleveland, el único presidente de Estados Unidos que tuvo dos mandatos no consecutivos (1885 - 1889 y 1893 - 1897).

(Hace 118 años)

1537: Fallece, probablemente de sífilis, durante su regreso a España, en algún lugar del Océano Atlántico cercano a las islas Canarias, el conquistador español Pedro de Mendoza. Su cuerpo es arrojado al mar.

(Hace 489 años)

1519: Tras el parto de su quinto hijo muere de fiebre puerperal a los 39 años Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, en la ciudad de Ferrara, Italia.

(Hace 507 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Fred Hoyle en 1915, ya que sus teorías sobre el origen de las estrellas y la propuesta de la panspermia revolucionaron la comprensión del desarrollo de la vida y el cosmos, influyendo notablemente en la astronomía moderna.