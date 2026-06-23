Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 23 de junio.

Estas son las efemérides del 23 de junio

1939: En Santander, España, nace el novelista, poeta y expolítico español, Álvaro Pombo y García de los Ríos, académico de la Real Academia Española desde 2004 y Premio Miguel de Cervantes en 2024. En 2006 ganará el Premio Planeta con su obra "La fortuna de Matilda Turpin".

(Hace 87 años)

1912: Nace en Londres (Reino Unido) Alan Mathison Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, que será considerado uno de los padres de la Ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna.

(Hace 114 años)

1894: En la residencia real de White Lodge, Londres (Reino Unido), nace Eduardo VIII, que será rey de Gran Bretaña desde la muerte de su padre el 20 de enero de 1936 hasta su abdicación el 11 de diciembre del mismo año debido a una crisis constitucional cuando decida casarse con Wallis Simpson, una norteamericana que está dos veces divorciada. Tras su abdicación, el antiguo rey será nombrado duque de Windsor por su hermano, el rey Jorge VI. Eduardo, ya liberado de sus tareas, se casará con Wallis el 3 de marzo de 1937.

(Hace 132 años)

1763: Nace en isla Martinica (Francia) la que será primera esposa de Napoleón y emperatriz hasta su divorcio en 1809, Josefina.

(Hace 263 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2011: En la población francesa de Sézanne fallece la egiptóloga francesa Christiane Desroches Noblecourt. En el transcurso de la II Guerra Mundial se unió a la resistencia y ocultó los tesoros egipcios del Louvre. Autora de muchos libros sobre arte e historia del Antiguo Egipto, fue la artífice para el rescate de los templos del Alto Egipto, entre ellos Abu Simbel, que a mediados del siglo XX estuvieron amenazados por la construcción de la presa de Asúan.

(Hace 15 años)

1996: Fallece en Atenas (Grecia) Andreas Papandreu, fundador del Movimiento Socialista Panhelénico que se opuso a la Dictadura de los Coroneles. Fue primer ministro griego durante dos mandatos.

(Hace 30 años)

1959: El novelista, dramaturgo, poeta y músico de jazz francés Boris Vian sufre un ataque al corazón en el cine Le Petit Marbeuf, cercano a los Campos Elíseos de París, poco después de haber empezado a proyectarse un pase privado de una película sobre su novela negra "Escupiré sobre vuestra tumba". A las pocas horas morirá. Entre sus obras también caben destacar "La espuma de los días", "El otoño en Pekín", "El arrancacorazones" o "La hierba roja" una de sus obras más autobiográficas.

(Hace 67 años)

79: Muere en Roma (actual Italia), el emperador romano Vespasiano, que en al año 66 comandó las fuerzas romanas que aplastaron la rebelión de los judíos. Fue el fundador de la dinastía Flavia, que gobernó el Imperio Romano desde el año 69 hasta 96. Le sucederán, a las riendas del Imperio, sus hijos Tito (79 - 81) y Domiciano (81 - 96).

(Hace 1947 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante de los destacados es el nacimiento de Alan Turing en 1912, dado que es considerado uno de los padres de la Ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Su trabajo ha tenido un impacto duradero en la tecnología y la ciencia, influenciando el desarrollo de las computadoras y la inteligencia artificial.