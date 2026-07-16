Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 16 de julio.

Estas son las efemérides del 16 de julio

1896: En Oslo, Noruega, nace Trygve Halvdan Lie, diplomático noruego que será el Primer Secretario General de las Naciones Unidas desde febrero de 1946 a abril de 1953, donde su mediación en las intervenciones militares de Palestina y Corea del Norte será importantísima. (Hace 130 años)

1872: Nace en Borge (Noruega) el explorador noruego Roald Amundsen. Dirigirá la expedición a la Antártida que alcanzará por primera vez el Polo Sur. También será el primero en surcar el Paso del Noroeste, que une el Atlántico con el Pacífico y formará parte de la primera expedición aérea que sobrevolará el Polo Norte. (Hace 154 años)

1796: Nace en París (Francia) Jean-Baptiste Camille Corot, pintor paisajista francés. (Hace 230 años)

1486: Nace en Florencia, actual Italia, el pintor italiano del renacimiento tardío de estilo manierista, Andrea del Sarto, discípulo de Piero di Cosimo. Su fama le viene dada sobre todo por una serie de maravillosos frescos sobre la vida de san Juan Bautista que se encuentran ubicados en el claustro del Scalzo, en su ciudad natal. (Hace 540 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1989: Muere en La Habana, Cuba, el periodista y poeta Nicolás Guillén, máximo representante de la llamada poesía negra centroamericana y comprometido con las actividades culturales y políticas de su país, por lo que llegó a ocupar cargos importantes en la diplomacia a raíz del triunfo de la revolución cubana. (Hace 37 años)

1918: En Siberia (Rusia), el ex zar Nicolás II y su familia son conducidos al sótano de la casa de campo del comerciante Nikolái Ipatiev, donde son alineados y fusilados por 11 soldados bolcheviques. No todos mueren en el acto y varias hijas del zar, que esconden joyas cosidas entre sus ropajes contra las que chocan las balas, tienen que ser rematadas a golpes de culata y bayoneta. (Hace 108 años)

1916: En París (Francia), fallece el padre de la ciencia de la inmunología, el biólogo y premio Nobel ruso en 1908 Iliá Mechnikov, que en 1884 formuló su "Teoría de la fagocitosis", explicando la capacidad del cuerpo humano para resistir y vencer las enfermedades infecciosas, base de la teoría inmunológica. Defendió el consumo de las bacterias del ácido láctico para prevenir y tratar la putrefacción intestinal al estimular el peristaltismo intestinal. (Hace 110 años)

1557: Fallece en Chelsea (Inglaterra), Ana de Cleves, cuarta de las seis esposas de Enrique VIII y última en morir. Poco antes de su muerte se reconvirtió al catolicismo siguiendo los consejos de la que fue su hijastra, María Tudor. (Hace 469 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Trygve Halvdan Lie en 1896, ya que se convirtió en el Primer Secretario General de las Naciones Unidas, desempeñando un papel crucial en la mediación de conflictos en Palestina y Corea del Norte, contribuyendo de manera significativa a la diplomacia internacional en un periodo postguerra.