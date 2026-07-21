El avance abre nuevas posibilidades para dispositivos de larga duración y aplicaciones en entornos donde reemplazar una fuente de energía resulta prácticamente imposible.

La búsqueda de fuentes de energía más duraderas dio un paso importante con el desarrollo de una batería nuclear basada en carbono-14, una tecnología presentada por investigadores chinos que busca ofrecer suministro eléctrico durante periodos extraordinariamente largos.

El proyecto representa uno de los avances más recientes en el campo de las baterías de radioisótopos y podría tener aplicaciones en sectores como la medicina, la exploración espacial y la industria, donde la autonomía energética es un factor determinante.

El avance abre nuevas posibilidades para dispositivos de larga duración y aplicaciones en entornos donde reemplazar una fuente de energía resulta prácticamente imposible.

Crean una batería nuclear capaz de generar electricidad durante miles de años: cómo funciona el dispositivo de carbono-14 desarrollado en China

La batería fue creada por la empresa Wuxi Beita Pharmatech, en colaboración con la Universidad Normal del Noroeste de China. Su funcionamiento se basa en el carbono-14, un isótopo radiactivo que libera energía de manera constante a medida que se desintegra naturalmente.

A diferencia de las baterías convencionales, este sistema no almacena energía química. En cambio, transforma la energía emitida por la desintegración radiactiva en electricidad mediante un dispositivo semiconductor, lo que permite un suministro continuo durante un periodo mucho más prolongado.

Los investigadores explicaron que el carbono-14 posee una vida media cercana a los 5,730 años, característica que permite que la batería mantenga su funcionamiento durante milenios sin necesidad de recarga o mantenimiento frecuente.

¿Para qué podría utilizarse esta batería nuclear?

Debido a su baja potencia, esta batería no está diseñada para alimentar automóviles eléctricos, computadoras o viviendas. Su principal ventaja radica en ofrecer una fuente de energía estable para dispositivos que requieren operar durante décadas sin intervención humana.

Entre las aplicaciones contempladas figuran marcapasos, sensores remotos, equipos utilizados en regiones de difícil acceso y tecnología espacial. En estos escenarios, sustituir una batería convencional suele implicar altos costos o importantes desafíos logísticos.

La tecnología también podría beneficiar instrumentos científicos instalados en ambientes extremos, donde realizar tareas de mantenimiento resulta complejo o incluso imposible. Contar con una fuente de electricidad de muy larga duración permitiría ampliar la vida útil de estos equipos.

El desarrollo que coloca a China en el centro de la innovación una vez más

El desarrollo de esta batería nuclear forma parte de los esfuerzos de China por fortalecer su capacidad tecnológica en sectores estratégicos. La investigación sobre fuentes alternativas de energía se ha convertido en una prioridad para impulsar nuevas aplicaciones científicas e industriales.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto refleja el avance del país en tecnologías basadas en radioisótopos, un campo que ha despertado creciente interés por su potencial para resolver necesidades energéticas muy específicas.

Aunque la batería aún no está orientada al consumo masivo, los especialistas consideran que representa un paso relevante para el desarrollo de dispositivos con autonomía sin precedentes. Si la tecnología continúa evolucionando, podría ampliar su uso en diferentes industrias que requieren energía confiable durante largos periodos sin reemplazo.