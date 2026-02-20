Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 20 de febrero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales. 1951: Nace en Glasgow (Reino Unido) Gordon Brown, que será primer ministro de Gran Bretaña a partir de junio de 2007 hasta junio de 2010 por el Partido Laborista. (Hace 75 años) 1888: En París, Francia, nace el escritor Georges Bernanos que ahondará en el enfrentamiento del alma humana ante las fuerzas del bien y el mal. (Hace 138 años) 1920: Fallece en Washington (EE.UU.) Robert E. Peary, explorador estadounidense y primero en llegar al Polo Norte, el 6 de abril de 1909, aunque hoy esta hazaña plantea ciertas dudas. (Hace 106 años) 1810: Por orden de Napoleón, muere fusilado en Mantua (Italia) el héroe nacional del Tiról, Andreas Hofer, instigador de la rebelión de los montañeses tiroleses contra el imperialismo bonapartista, que mediante emboscadas bien planeadas y audaces golpes de guerra de guerrillas, ha infligido importantes pérdidas a las tropas francesas, manteniendo vivo el espíritu de resistencia frente al invasor napoleónico. Ha sido apresado debido a la traición de uno de los suyos. (Hace 216 años) 1790: Fallece en Viena (Austria) el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II, que comenzó a reinar junto a su madre en 1765, pero no obtuvo el gobierno efectivo hasta la muerte de ésta en 1780, a la que sucedió como rey de Hungría y de Bohemia. (Hace 236 años) El evento más importante es el nacimiento de Gordon Brown en 1951, ya que su papel como primer ministro de Gran Bretaña entre 2007 y 2010 tuvo un impacto significativo en la política del país y en la respuesta a la crisis económica global de 2008.