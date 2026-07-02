El dólar canadiense presenta una cotización de 12.37 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 2 de julio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.44%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.37 pesos y un mínimo de 12.35 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió 0.30%, mientras que en el último año retrocedió -6.71%, lo que apunta a un repunte reciente en un contexto anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo alcista (6 subidas y 4 bajadas), con un impulso temprano, correcciones breves a mitad de período y una recuperación en las dos últimas sesiones, cerrando por encima del nivel inicial.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.35%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en relación con los días anteriores, cumpliendo así con el dato de 2 que indica un crecimiento sostenido. Este incremento ha sido consistente en los últimos días, evidenciando un fortalecimiento de la moneda canadiense.

La comparación con días pasados refuerza esta tendencia positiva, sugiriendo que factores económicos favorables han influido en el aumento del valor del Dólar canadiense. Este comportamiento puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía canadiense por parte de los inversores.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, al cambiar divisas en México busca casas de cambio y bancos autorizados por la CNBV, evita a cambistas informales en la calle o en aeropuertos con tipos poco favorables y compara el tipo de cambio y comisiones con fuentes confiables como el Banco de México. Solicita y conserva tu comprobante, verifica el monto antes de retirarte y realiza las operaciones en horarios y zonas seguras.

para finalizar, si usas cajeros automáticos, elige los de bancos reconocidos y rechaza conversiones dinámicas que ofrezcan fijar el tipo en tu moneda de origen, ya que suelen encarecer la operación. Mantén discreción con el efectivo, lleva solo lo necesario en denominaciones pequeñas, no compartas datos personales innecesarios y revisa que los billetes recibidos no presenten anomalías.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".