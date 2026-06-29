Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 29 de junio .

Estas son las efemérides del 29 de junio

1900: En Lyon, Francia, nace el escritor y aviador francés Antoine de Saint Exupéry, autor de la inmortal obra "El principito", metáfora sobre el sentido de la vida, la amistad y el amor. (Hace 126 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1725: Fallece en Madrid (España) el fundador de La Real Academia Española don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, que se fijó en el modelo francés. Asimismo fue su primer director al ser elegido provisionalmente en la primera reunión de este organismo que se celebró el 6 de julio de 1713. El principal cometido que se propuso fue hacer un Diccionario que nunca llegó a ver finalizado ya que se publicará en seis volúmenes, el primero de ellos será presentado a Felipe V en abril del año próximo. (Hace 301 años)

1315: Muere durante el viaje de regreso de Túnez a Mallorca, Raimundo Llull, filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero español, autor de un amplio catálogo de obras de ciencia, educación, caballería, novelas, mística, gramática, etc. (Hace 711 años)

67: Bajo el mandato de Nerón, en el Circo Vaticano de Roma, tiene lugar el martirio y muerte de San Pedro, obispo de la ciudad y uno de los doce apóstoles de Jesús. Es sepultado a poca distancia del lugar de su martirio y a principios del siglo IV el emperador Constantino mandará construir sobre su tumba la gran basílica vaticana. (Hace 1959 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Antoine de Saint Exupéry en 1900, porque su obra El principito se convirtió en un clásico universal que ha influido a generaciones con profundas reflexiones sobre la vida, la amistad y el amor.