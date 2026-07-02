El euro presenta una cotización de 20.02 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 2 de julio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.25%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.02 pesos y un mínimo de 19.97 pesos.

En el mercado del Euro, la última semana cerró con un leve avance de 0.61%, mientras que en el último año la variación fue de -8.23%, lo que indica una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

El Euro registró una tendencia alcista en los últimos 10 días: siete avances, tres retrocesos y un cierre con tres subidas consecutivas.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.60%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, en comparación con la volatilidad anual del 5.60%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento sostenido que sugiere un fortalecimiento de la moneda en relación con otras divisas. Este comportamiento refleja un interés creciente por el Euro en los mercados internacionales, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables en la zona euro.

A medida que esta tendencia se mantiene, es importante observar cómo puede influir en las decisiones de inversión y en la economía general de la región. Un aumento constante en el valor del Euro podría atraer más inversiones extranjeras y dar un impulso adicional a la economía europea.

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, al cambiar divisas en México busca casas de cambio y bancos autorizados por la CNBV, evita a cambistas informales en la calle o en aeropuertos con tipos poco favorables y compara el tipo de cambio y comisiones con fuentes confiables como el Banco de México. Solicita y conserva tu comprobante, verifica el monto antes de retirarte y realiza las operaciones en horarios y zonas seguras.

para finalizar, si usas cajeros automáticos, elige los de bancos reconocidos y rechaza conversiones dinámicas que ofrezcan fijar el tipo en tu moneda de origen, ya que suelen encarecer la operación. Mantén discreción con el efectivo, lleva solo lo necesario en denominaciones pequeñas, no compartas datos personales innecesarios y revisa que los billetes recibidos no presenten anomalías.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".