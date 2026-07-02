El 90% de los ataques exitosos tienen involucrado un factor humano, advierte BTR Consulting.

En esta noticia Apuesta por México

En un contexto donde está proliferando el crecimiento acelerado de pagos digitales, el auge fintech, billeteras digitales y banca digital en general sumado al boom de la inteligencia artificial, la ciberseguridad se está convirtiendo en un asunto relevante para la estrategia de las empresas.

Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, una compañía de ciberseguridad argentina, advirtió que el gran problema de las empresas mexicanas es que no se habla de ciberseguridad en los consejos. Comparado con Estados Unidos, allá en las empresas públicas estadounidenses existe incluso un consejero responsable del tema de ciberseguridad y el asunto forma parte permanente de la agenda del board.

Zurdo sostiene que durante años las empresas invirtieron en firewalls, antivirus, software e infraestructura. Pero, siguen siendo vulnerables porque el eslabón débil continúa siendo la persona.

El 90% de los ataques exitosos tienen involucrado un factor humano. Puede ser porque alguien que hizo clic donde no debía, una contraseña compartida, ingeniería social, errores de configuración y falta de entrenamiento.

“La tecnología ya es un commodity; el problema es el comportamiento humano”, sentenció Zurdo.

Zurdo compartió que, entre sus clientes, el 80% invierte en prevención y el 20% llega cuando ya fue hackeado.

Apuesta por México

En este contexto, BTR Consulting llega a México tras operar de forma remota desde la pandemia y apuesta por un modelo basado en consultoría independiente y generación de conocimiento, en lugar de la venta de software.

Rodrigo García, managing partner en México de BTR Consulting, aseguró que México se ha convertido en un mercado prioritario, pues en el último año 83% de las empresas mexicanas reportó haber sufrido al menos un incidente de ciberseguridad.

El mensaje de BTR Consulting es que la ciberseguridad se convierte en un asunto de estrategia empresarial y gobierno corporativo, no sólo tecnológico.

En este sentido, BTR Consulting, según su fundador, no es sólo una empresa que vende herramientas de ciberseguridad, sino una firma de inteligencia, consultoría y gestión de riesgos que busca cambiar la forma en que los consejos de administración y los CEO entienden la ciberseguridad: dejar de verla como un asunto de TI y convertirla en un tema de continuidad del negocio, reputación y estrategia corporativa.

Zurdo aseguró: ”Somos una empresa de generación de conocimiento”. Han trabajado desde bancos latinoamericanos hasta proyectos en Abu Dhabi y Australia.

La empresa, fundada hace 12 años en Argentina por Gabriel Zurdo, actualmente trabaja 3,000 proyectos. La compañía opera en 40 países y oficinas enMiami, Chile, España, Medio Oriente y recientemente en México.