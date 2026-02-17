Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 17 de febrero. 1836: Nace en Sevilla Gustavo Adolfo Becquer, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo. Su lírica se caracterizará por ser intimista y expresada con sencillez y sinceridad. Su compendio de poemas "Rimas y Leyendas" supondrá el punto de partida de la moderna poesía española. Morirá a los 34 años de edad a causa de una tuberculosis. (Hace 190 años) 1817: Nace en Bruselas, Bélgica, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau, conocido como Guillermo III de los Países Bajos que será rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo entre 1849 y 1890. Gozará de gran popularidad. Tendrá cuatro hijos de los que sólo tres sobrevivirán hasta la edad adulta. (Hace 209 años) 1781: En Quimper, bella localidad de la Bretaña francesa, nace René Laënnec que será médico francés y a causa de la vergüenza que sentirá al acercar su oído al pecho de las pacientes, en 1816 creará un cilindro de madera de 30 cm de largo, origen del estetoscopio. (Hace 245 años) 1653: Nace en Fusignano (Italia) Arcangelo Corelli, violinista y compositor de música barroca. Estudiará con Giovanni Benvenuti y Leonardo Brugnoli. En Roma alcanzará gran fama como violinista y perfeccionará su técnica compositiva. Fue protegido por la reina Cristina de Suecia. Será considerado el representante por excelencia del "concerto grosso". (Hace 373 años) 1986: En Ojai, California (EE. UU.) fallece Jiddu Krishnamurti, escritor y orador en materia filosófica y espiritual que potenció la enseñanza basada en la interiorización personal y en la convivencia, incluyendo una revolución psicológica, con el fin de lograr un cambio positivo en la sociedad global. (Hace 40 años) 1909: En la reserva india de Fort Sill, en Oklahoma, Estados Unidos, muere Gerónimo, gran guerrero y jefe de la tribu apache de los chiricahuas de Norteamérica que destacó durante los enfrentamientos entre el pueblo apache y las autoridades de Estados Unidos y México. Su nombre en idioma chiricahua fue Goyakla, que significa "uno que bosteza", nombre que su padre le dio debido a que de pequeño estaba cansado con frecuencia. Fue despiadado con sus enemigos y leal con sus amigos. (Hace 117 años) 1827: Muere en Zurich (Suiza), a los 81 años, Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo que dedicó toda su vida a ayudar a los niños y fue uno de los primeros pensadores al que se puede llamar pedagogo, en el sentido actual del término. (Hace 199 años) 1680: Fallece en Ámsterdam (Países Bajos) el anatomista y zoólogo holandés Jan Swammerdan, que observó por primera vez los glóbulos rojos de la sangre. (Hace 346 años) 1673: En París (Francia) fallece en el escenario el actor y comediógrafo Jean Baptiste Poquelin, más conocido por su pseudónimo Moliere, mientras representa su última obra salida de su pluma "El enfermo imaginario". Otras conocidas obras suyas son: "Tartufo", "Don Juan", "El misántropo", "El médico a palos", "El avaro" y "El burgués gentilhombre". (Hace 353 años) 1600: Tras haber pasado ocho años en la cárcel, en Campo de Fiori, Roma, Italia, el filósofo Giordano Bruno muere quemado en la hoguera al no retractarse de sus convicciones acerca del Universo y de Dios, en las que establece un panteísmo con exaltación de la naturaleza, equiparando universo y divinidad. Según él, el Universo se halla penetrado de vida divina y no es distinto de Dios. Uno de sus discípulos, Mocenigo, ha sido quien lo ha denunciado a la Congregación del Santo Oficio (Inquisición) que lo ha encontrado culpable de herejía. (Hace 426 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer en 1836, ya que su obra "Rimas y Leyendas" marcó el inicio de la moderna poesía española y lo consolidó como una figura clave del romanticismo, influyendo en generaciones posteriores de poetas.