El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Chiapas a las 19.35 horas este domingo, 13 de septiembre de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 81 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 20.5 kilómetros, latitud de 14.836° y una longitud de -93.323°.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, durante un sismo, se debe agachar, cubrir y sujetar; alejarse de ventanas y objetos sueltos, no correr y no usar elevadores.

Tras el sismo, autoridades piden verificar lesiones, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar hacia zonas abiertas, usar mensajería para comunicarse y seguir instrucciones oficiales.