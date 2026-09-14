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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este domingo, 13 de septiembre de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 20.39 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 160 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 18.0 kilómetros, latitud de 13.664° y una longitud de -93.212°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.
Recomendaciones para la población mexicana
Protección Civil informó que, durante un sismo, se debe agachar, cubrir y sujetar; alejarse de ventanas y objetos sueltos, no correr y no usar elevadores.
Tras el sismo, autoridades piden verificar lesiones, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar hacia zonas abiertas, usar mensajería para comunicarse y seguir instrucciones oficiales.