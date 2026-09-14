En esta noticia

El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este domingo, 13 de septiembre de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 20.39 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 160 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 18.0 kilómetros, latitud de 13.664° y una longitud de -93.212°.

Te puede interesar

Ya se confirmó. El artículo 68 de la Ley de Movilidad suspende la licencia de conducir a todos los conductores que incumplan estas normas
Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).
Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

Te puede interesar

Oficial y autorizado por Educación | Todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán 17 nuevos días sin clases

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, durante un sismo, se debe agachar, cubrir y sujetar; alejarse de ventanas y objetos sueltos, no correr y no usar elevadores.

Tras el sismo, autoridades piden verificar lesiones, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar hacia zonas abiertas, usar mensajería para comunicarse y seguir instrucciones oficiales.

Te puede interesar

Qué significa que un motociclista se toque el casco y cómo actuar correctamente