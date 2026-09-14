En los últimos años, muchas personas han comenzado a optar por trucos caseros para mantener el hogar limpio sin la necesidad de utilizar productos que contengan componentes químicos agresivos. Entre los métodos que han alcanzado gran popularidad se encuentra una mezcla sencilla: vinagre blanco y hojas de laurel, una alternativa idónea para limpiar diversas superficies y contribuir a la frescura de los espacios.

El vinagre blanco es ampliamente reconocido por su eficacia en la remoción de grasa, la eliminación de residuos de sarro y la neutralización de olores. Al añadirle hojas de laurel, la preparación adquiere un aroma placentero y propiedades que, conforme a la tradición popular, pueden ayudar a mantener a raya ciertos insectos.

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¿Para qué sirve la combinación de vinagre blanco y laurel?

Esta preparación casera es frecuentemente utilizada para llevar a cabo diversas tareas de limpieza, entre las cuales se destacan:

Limpieza de mesadas, azulejos y otras superficies que admiten ser lavadas.

Contribuir a la erradicación de olores persistentes en diferentes espacios.

Limpiar vidrios y espejos (se sugiere secarlos posteriormente con un paño de microfibra).

Desengrasar áreas de la cocina.

Pulverizar en rincones donde es habitual la aparición de hormigas u otros insectos, como medida preventiva.

Cómo preparar la mezcla de vinagre y laurel

Para la elaboración de este limpiador casero, es necesario contar con escasos ingredientes:

Incorporar entre ocho y diez hojas de laurel en un frasco de vidrio.

Añadir vinagre blanco hasta cubrir totalmente las hojas.

Sellar el recipiente y permitir que repose entre cinco y siete días en un lugar fresco y resguardado de la luz.

Transcurrido este período, colar el líquido y transferirlo a un pulverizador para facilitar su uso.

Recomendaciones previas al uso de esta preparación

Si bien se considera una opción natural, es fundamental adoptar ciertas precauciones. No se sugiere su aplicación sobre mármol, piedra natural o madera que no haya sido tratada, debido a que la acidez del vinagre podría ocasionar daños en estos materiales.

Además, es recomendable realizar una prueba del producto en un área pequeña y poco visible para asegurarse de que no cause deterioro. Durante el proceso de limpieza, el uso de guantes resulta beneficioso para proteger la piel y facilitar la tarea.