El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Chiapas a las 17.49 horas este domingo, 13 de septiembre de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 143 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 4.8 kilómetros, latitud de 14.117° y una longitud de -93.348°.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, durante un sismo, se debe agachar, cubrir y sujetar; alejarse de ventanas y objetos sueltos, no correr y no usar elevadores.

Tras el sismo, autoridades piden verificar lesiones, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar hacia zonas abiertas, usar mensajería para comunicarse y seguir instrucciones oficiales.