Darwin lo predijo hace 150 años y la ciencia lo confirma: descubren que esta planta aparentemente inofensiva es carnívora. (Fuente: Freepik).

La Saxifraga candelabrum, una planta alpina de pequeñas flores blancas y amarillas, tiene un aspecto muy alejado del de las especies carnívoras conocidas. Sin embargo, una investigación científica confirmó ahora una hipótesis planteada por Charles Darwin hace más de 150 años.

El estudio, publicado en Nature Communications, concluye que esta especie pertenece a un nuevo linaje de plantas carnívoras y que puede atraer, atrapar y digerir insectos, además de absorber el nitrógeno procedente de sus presas. El hallazgo aporta las pruebas que faltaban para respaldar la propuesta que Darwin realizó en 1875.

La planta alpina que Darwin sospechó que podía ser carnívora

Aunque numerosas plantas presentan algunos rasgos asociados al carnivorismo, para ser clasificadas formalmente como carnívoras deben contar con adaptaciones que les permitan atraer y capturar presas, así como digerirlas y absorber sus nutrientes.

En 1875, Darwin planteó que algunas especies del género Saxifraga podían ser carnívoras porque sus tallos presentan pelos glandulares pegajosos capaces de atrapar insectos. Hasta ahora, sin embargo, no existían pruebas concluyentes que permitieran confirmar esa hipótesis.

Un equipo encabezado por la Academia China de Ciencias analizó ejemplares de S. candelabrum que crecen en zonas alpinas de la meseta del Qinghai-Tíbet y las montañas Hengduan. Las observaciones de campo y los análisis de muestras mostraron que había insectos atrapados en los pelos glandulares de 43 de los 45 ejemplares estudiados, mientras que las plantas maduras presentaban una media de 71 insectos atrapados.

Darwin lo predijo hace 150 años: esta planta aparentemente inofensiva es carnívora. Nature Communications

Los insectos atrapados revelan el mecanismo carnívoro de Saxifraga

Para comprobar si la planta no solo capturaba insectos, sino que también podía digerirlos y aprovechar sus nutrientes, los investigadores buscaron indicios de actividad digestiva. Para ello identificaron la presencia de fosfatasa, una enzima digestiva habitual en las plantas carnívoras, lo que sugiere que S. candelabrum podría ser capaz de digerir sus presas.

El equipo realizó además un experimento con moscas Drosophila marcadas con una forma estable de nitrógeno. El objetivo era determinar si la planta podía absorber los nutrientes procedentes de los insectos.

Los resultados mostraron un notable aumento de los niveles de nitrógeno marcado en las S. candelabrum y en las plantas de control de otra especie carnívora, en contraste con los controles no carnívoros.

Darwin lo predijo hace 150 años: descubren que esta planta aparentemente inofensiva es carnívora. Nature Communications

La ciencia confirma la hipótesis de Darwin sobre esta especie

El análisis genético aportó otra evidencia relevante: S. candelabrum presenta similitudes genómicas con otras plantas carnívoras que evolucionaron de manera independiente. Entre ellas aparecen genes relacionados con la atracción de presas, la digestión y la absorción de nutrientes.