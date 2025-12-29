Los inmigrantes que residen de manera ilegal en los Estados Unidos y buscan evitar los conflictos migratorios con el Gobierno de Donald Trump tendrán un gran beneficio para aprovechar en la antesala del cierre de otro año.

La administración estadounidense confirmó que entregará un bono de USD 3,000 para todos aquellos extranjeros que realicen el trámite más solicitado antes del 31 de diciembre. Checa requisitos y cuáles son los beneficios por hacer esta gestión a tiempo.

¿Qué extranjeros recibirán un bono de USD 3,000?

A través de su cuenta oficial en X, la Embajada de los Estados Unidos con sede en Ciudad de México (CDMX) confirmó que entregará un bono de salida de USD 3,000 a todos aquellos inmigrantes que se encuentren ilegalmente viviendo en el territorio y que manifiesten su intención voluntaria de volver a su tierra natal.

El Gobierno de Estados Unidos triplicó la oferta y entregará un bono de 3,000 dólares a todos los extranjeros que reúnan las condiciones. (Foto: Archivo).

El organismo diplomático triplicó el monto de dinero asignado para extranjeros que lleven a cabo esta gestión antes de que concluya el 2025. Para todos ellos, se les entregará no sólo una suma de dinero, sino también un vuelo gratuito al país de origen, y el perdón de multas o sanciones civiles.

¿Qué necesitan hacer los extranjeros?

Aquellos ciudadanos del exterior que residan en EE.UU. sin los documentos pertinentes y quieran gestionar su autodeportación, necesitarán iniciar el trámite a través de la aplicación CBP Home que ofrece la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

¡Esta oportunidad está disponible por tiempo limitado!



Regístrate antes de que termine el año a CBP Home y recibe 3 mil dólares, un vuelo gratuito a tu país, y el perdón de multas o sanciones civiles. Descarga la app y comienza el 2026 en casa, junto a tus seres queridos.… pic.twitter.com/n1jsSzqgk4 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 23, 2025

¿Cómo se usa la app CBP Home?

La plataforma CBP Home fue creada con el objetivo de que todos aquellos inmigrantes que residen ilegalmente en territorio estadounidense y quieran acatar las normas, puedan autodeportarse sin sufrir represalias a futuro.

Para aquellos que llevan a cabo este procedimiento, el Gobierno de los EE.UU. les otorga la oportunidad de regresar al país por la vía legal, sin sufrir represalias ni persecuciones, y con la posibilidad de regresar en un futuro al país bajo los términos de la legalidad.

Para registrar su intención de salir voluntariamente de Estados Unidos, los extranjeros inmersos en este tipo de conflicto migratorio deberán seguir una serie de sencillos pasos:

Descargar la app móvil CBP Home. Seleccionar el idioma. Completar la información requerida y enviar una autofoto actual. En caso de que corresponda, tendrá la posibilidad de añadir familiares adicionales. Enviar la solicitud a través de CBP home.

Para mayor información, se aconseja a todos los interesados en autodeportarse a checar los datos e indicaciones oficiales que ofrece el Gobierno estadounidense a través de su sitio web oficial desde el siguiente enlace.