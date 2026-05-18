La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México anunció a todos los mexicanos a través de su sitio web oficial que tienen tiempo limitado para preservar su línea actual de celular. Esto se debe a que, a nivel nacional, se está llevando a cabo un registro masivo de números telefónicos. El proceso consta de “asociar cada línea a una CURP para identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica”, según indicaron las autoridades. Si el trámite no se realiza antes de la fecha límite, el canal de comunicación se cancelará automáticamente y ya no será posible acceder a ningún servicio asociado. La fecha tope está pautada para el 30 de junio, por lo que aún restan varios días para llevar a cabo esta tarea. La gestión puede iniciarse clicando aquí o de manera presencial en el centro de atención al cliente de la compañía utilizando credencial vigente. “Al asociar tu línea a tu nombre, las plataformas de las compañías verifican que seas la persona que aparece en el INE, por lo que no es posible suplantar tu identidad”, se afirma. De no registrar la línea antes del 30 de junio, el servicio será completamente suspendido desde el 1 de julio, perdiéndose en ese momento el número de teléfono. Si se registra posteriormente, el servicio podrá recuperarse. Es esencial destacar que, en estos casos, el trámite no puede ser realizado por un tercero -salvo que sea menor de edad, en cuyo caso la responsabilidad se traslada a sus padres-, sino que debe ser efectuado por el titular de la línea. “Si tienes una línea de un operador con servicios en México, podrás hacer el registro vía remota con identificación oficial mexicana vigente”, indicaron las autoridades de México.