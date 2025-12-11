En esta noticia ¿Cuál es el riesgo?

México y Estados Unidos están en un proceso de revisión del Tratado de Aguas de 1994, debido a que el país no pudo entregar el líquido establecido a Estados Unidos entre 2020 y 2024 y un resultado negativo puede afectar hasta 28% de las exportaciones nacionales debido al riesgo de la disrupción de corredores comerciales, advierte S&P Global.

El Tratado de Aguas de 1994 establece el intercambio del líquido para consumo humano, agropecuario y comercial en los ríos Tijuana, Colorado y Bravo desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

El acuerdo para el ciclo 36 establece que México debió entregar 2,158 millones de metros cúbicos a Estados Unidos entre el 25 de octubre de 2020 y el 24 de octubre del año pasado; sin embargo, el país apenas entregó poco más de la mitad, debido a las sequías.

En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó en conferencia de prensa que el acuerdo establece que en caso de incumplimiento, el faltante de agua se puede entregar en el siguiente ciclo de cinco años.

Además, descartó que sea necesario “renegociar” el Tratado de Aguas, pues resulta favorable para México.

¿Cuál es el riesgo?

Un análisis de S&P Global Market Intelligence identifica un riesgo potencial de disrupción para corredores comerciales que representan el 28% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, debido a posibles movilizaciones locales en zonas clave del norte del país.

En caso de que el acuerdo entre México y Estados Unidos no llegue a buen puerto, y el sector agropecuario decida cerrar los corredores comerciales, existe un riesgo que se interrumpa el paso de 28% de las exportaciones mexicanas que cruzan por Ciudad Juárez, Chihuahua, y Piedras Negras, Coahuila.

“La transferencia de agua en un contexto de sequía en estados del norte eleva el riesgo de movilizaciones sociales que podrían afectar la infraestructura de transporte, como se ha observado en semanas anteriores”, señala la consultora de mercados.

S&P Global Market Intelligence señala que el escenario más probable es que ambos gobiernos lleguen a un acuerdo para evitar una escalada arancelaria. Es posible que México solicite plazos extendidos para la transferencia del agua, citando limitaciones de infraestructura.

“La gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Río Bravo/Grande es un factor clave para la estabilidad de la cadena de suministro binacional. El seguimiento de estas negociaciones y sus efectos en la logística fronteriza es fundamental para entender los riesgos y oportunidades para el comercio en la región”, detalló la consultora.