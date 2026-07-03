Anuncio oficial | Estados Unidos retendrá el pasaporte de todos los ciudadanos y extranjeros que tengan estos ejemplares

En determinados casos, el Gobierno de Estados Unidos puede denegar o retrasar la emisión de un pasaporte, impedir su renovación e incluso revocar un pasaporte que ya se encuentre vigente.

Estas restricciones pueden aplicarse, entre otras situaciones, por determinadas deudas fiscales, obligaciones de manutención infantil o circunstancias vinculadas con órdenes judiciales y procesos de aplicación de la ley.

El Departamento de Estado tiene la autoridad exclusiva para emitir, limitar, denegar o revocar el pasaporte. El propio IRS lo confirma expresamente.

Estados Unidos puede denegar o revocar pasaportes por deudas con el IRS: a quiénes afecta y en qué casos. Chat GPT / Magnific

El organismo confirma que, bajo determinadas circunstancias, puede denegar la emisión de un pasaporte, retrasar su tramitación o revocar uno que ya esté vigente.

Hay dos casos especialmente claros:

Deudas tributarias federales gravemente morosas: si el IRS informa que una persona tiene una deuda fiscal que cumple ese criterio, el Departamento de Estado puede retrasar o denegar la solicitud de pasaporte y también revocar un pasaporte vigente .

Determinadas situaciones judiciales o de aplicación de la ley: por ejemplo, una orden federal de arresto válida, una orden de un tribunal penal, determinadas condiciones de libertad condicional que impidan salir de EE. UU. o una solicitud de extradición pueden fundamentar la denegación .

Las agencias de seguridad también pueden solicitar la revocación en determinadas circunstancias.

A quiénes aplica estas medidas

Estas medidas están dirigidas a las personas que son contribuyentes estadounidenses y tienen derecho a un pasaporte de Estados Unidos, no a cualquier extranjero que simplemente tenga físicamente un pasaporte estadounidense.

Las medidas pueden afectar a ciudadanos estadounidenses con deudas tributarias federales seriamente morosas, incluso si viven fuera de Estados Unidos. El IRS puede certificar la deuda ante el Departamento de Estado, que tiene la autoridad para denegar, retrasar o, en determinados casos, revocar el pasaporte estadounidense.

Motivos por los que el pasaporte de Estados Unidos puede ser bloqueado o revocado por deudas con el IRS

La medida surge de una coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, que permite restringir los pasaportes de personas con importantes deudas tributarias federales sin resolver.

Para las deudas fiscales, no se trata de cualquier deuda: debe ser una “seriously delinquent tax debt”, que en 2026 comprende, en general, una deuda tributaria federal legalmente exigible y no pagada superior a US$66.000, incluidos intereses y penalidades, y que reúna determinadas condiciones de cobro.

El Departamento de Estado puede retrasar o mantener abierta la solicitud durante un período para que el contribuyente resuelva la situación. El IRS indica que, después de la notificación del Departamento de Estado, la solicitud puede permanecer abierta durante 90 días para solucionar la deuda, establecer un acuerdo de pago válido o corregir una certificación errónea.

La certificación habilita al Departamento de Estado a tomar determinadas medidas, pero el Departamento de Estado tiene la autoridad exclusiva para emitir, limitar, denegar o revocar el pasaporte.

Qué puede ocurrir con el pasaporte

Una vez realizada la certificación, el Departamento de Estado puede:

Denegar la emisión de un pasaporte.

Retrasar o mantener pendiente una solicitud de pasaporte o renovación para permitir que el contribuyente resuelva la deuda.

Denegar finalmente la solicitud si la deuda no se resuelve dentro del procedimiento establecido.

Revocar un pasaporte vigente, aunque esto no ocurre automáticamente por el solo hecho de la certificación. El IRS puede solicitar al Departamento de Estado que ejerza esa facultad y la decisión se toma según las circunstancias del caso.

¿Cuándo puede revocarse un pasaporte vigente por una deuda fiscal?

El IRS señala que puede solicitar al Departamento de Estado la revocación de un pasaporte cuando la deuda tributaria seriamente morosa ha sido certificada, y que las remisiones para revocación se determinan según los hechos y circunstancias de cada caso. Antes de efectuar esa remisión, el IRS envía al contribuyente una carta 6152 para darle la oportunidad de resolver la deuda.

Además, si la persona se encuentra fuera de Estados Unidos, el Departamento de Estado puede emitir, en determinadas circunstancias, un pasaporte de validez limitada para permitirle regresar directamente al país; no necesariamente queda sin ningún documento de viaje.

¿Qué sucede con las deudas por manutención?

Una deuda de manutención infantil superior a US$2.500 también puede impedir la emisión de un pasaporte y puede llevar a su revocación, pero no es una deuda certificada por el IRS.