En Estados Unidos, los hombres jóvenes que cumplan con los requisitos serán incorporados de forma automática al sistema de registro militar, como parte de una disposición incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada por el Congreso a fines de 2025. La norma mantiene la obligación de que los hombres de entre 18 y 26 años estén inscritos en el Servicio Selectivo de Estados Unidos, aunque esto no significa que exista un reclutamiento inmediato. La última vez que el país aplicó el servicio militar obligatorio fue en 1973, durante la Guerra de Vietnam. Las autoridades aclararon que esta medida no está relacionada con el conflicto actual con Irán. De hecho, restablecer el servicio militar obligatorio no forma parte del plan actual, aunque Donald Trump mantiene abiertas distintas opciones. De acuerdo con la ley promulgada en diciembre, el registro automático abarcará a: La medida aplicará para hombres de entre 18 y 25 años. En cambio, quienes tengan visas de no inmigrante estarán exentos. Tampoco deberán registrarse quienes estén en servicio militar activo de tiempo completo entre los 18 y 26 años, así como hombres hospitalizados o encarcelados durante ese periodo. La Ley del Servicio Selectivo únicamente exige este trámite a hombres. Las mujeres pueden alistarse de manera voluntaria en las fuerzas armadas, pero no están obligadas a registrarse. En los estados donde aún no existe registro automático, los jóvenes deben inscribirse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años, aunque todavía pueden hacerlo de forma tardía hasta los 26. No cumplir con esta obligación puede traer consecuencias importantes, como: En algunos estados, el trámite ya se realiza al sacar la licencia de conducir o identificación oficial, como ocurre en Arizona, Delaware y Washington D. C.. En Nueva York, en cambio, el registro sigue siendo opcional mediante un apartado en la solicitud. Cabe destacar que estar inscrito en el Servicio Selectivo no implica que una persona será llamada automáticamente al servicio militar. Para que se reactive el reclutamiento obligatorio, el Congreso tendría que aprobarlo de manera formal. En ese escenario, se aplicaría un sistema de lotería basado en fechas de nacimiento. La prioridad sería para hombres que: Las personas seleccionadas podrían solicitar exenciones o aplazamientos y, si continúan en el proceso, tendrían que someterse a evaluaciones físicas, mentales y morales para determinar si son aptas para el servicio.