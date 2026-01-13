Estados Unidos quitará el pasaporte a todos los colombianos que lleguen con esta versión del documento (Fuente: archivo).

Las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen la potestad de rechazar o anular pasaportes extranjeros, incluyendo aquellos de ciudadanos colombianos, en caso de que el documento no cumpla con los estándares requeridos. Esta situación puede presentarse si se observan daños visibles, alteraciones o signos de manipulación, lo que imposibilita que el pasaporte sea considerado como una identificación válida para el ingreso al país.

En un contexto de mayor flujo de viajeros, especialmente durante temporadas de alta demanda turística, se incrementan las consultas de colombianos que desean conocer qué tipo de deterioros que pueden ocasionar inconvenientes en migración. Asimismo, surge la necesidad de informarse sobre qué pasos seguir cuando el pasaporte presenta rasgaduras, manchas, dobleces marcados u otros defectos físicos que podrían resultar en un rechazo durante los controles fronterizos.

EE.UU. podría rechazar estos pasaportes

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que un pasaporte pierde validez para viajar cuando presenta deterioros que afectan su autenticidad o dificultan la lectura de los datos personales. En tales circunstancias, los agentes migratorios están facultados para no aceptar el documento durante los controles de ingreso.

Existen diversas condiciones físicas o modificaciones que pueden resultar en la invalidación del pasaporte, entre ellas:

Contacto con líquidos o humedad , que provoca manchas o distorsiona la información impresa.

Roturas severas en la libreta o en la página donde figuran los datos del titular.

Marcas, sellos o anotaciones no oficiales , ajenas a las autoridades competentes.

Falta de páginas , especialmente aquellas destinadas a visas o registros migratorios.

Cortes, perforaciones o daños estructurales que comprometan la integridad del documento.

En determinadas situaciones, un

puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez

Condiciones del pasaporte que no deberían frenar el viaje

Las autoridades de Estados Unidos puntualizan que ciertos signos de uso cotidiano no invalidan el pasaporte ni requieren su reemplazo inmediato. Entre ellos se encuentran:

Marcas leves de doblez producto de guardarlo en bolsillos o fundas.

Apertura natural de las páginas tras un manejo frecuente.

muestra desgaste normal pero conserva su estructura intacta

¿Qué hace si tengo un pasaporte dañado?

La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. Si el pasaporte está dañado, es necesario solicitar uno nuevo presentando: