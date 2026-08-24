Estados Unidos, Guatemala y Belice: qué requisitos exige cada país para viajar con pasaporte

Viajar al extranjero exige comprobar la identidad y la nacionalidad mediante documentos aceptados por las autoridades migratorias. En la mayoría de los viajes internacionales, esto significa presentar un pasaporte vigente, legible y en buenas condiciones.

Las reglas aplicables en Estados Unidos, Guatemala y Belice establecen los motivos por los que una persona puede quedar impedida de abordar un vuelo o completar un cruce fronterizo si presenta un pasaporte vencido y no dispone de otro documento admitido para esa ruta.

Pasaporte vencido: por qué pueden impedir un viaje internacional

Cuando un pasaporte alcanza su fecha de vencimiento, generalmente deja de ser válido para los viajes internacionales. La aerolínea o la autoridad migratoria puede rechazarlo, salvo que exista una excepción legal o un acuerdo que permita presentar otro documento.

También puede ocurrir que el pasaporte todavía esté vigente, pero no cumpla con las condiciones establecidas por el país de destino. Algunos gobiernos solicitan que el documento conserve tres o seis meses de validez adicional, contados desde una fecha determinada del viaje.

Por ese motivo, no alcanza con verificar que el pasaporte esté vigente el día de la salida. También se deben consultar las condiciones migratorias del destino, de los países donde se realizarán escalas y de la empresa transportadora.

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No se trata de una sanción por haber postergado la renovación. El inconveniente aparece cuando la persona intenta viajar sin contar con un documento válido para salir, abordar el transporte o ingresar al país de destino.

Qué establece Estados Unidos sobre los pasaportes vencidos

En Estados Unidos, la legislación federal establece que los ciudadanos estadounidenses deben portar un pasaporte válido para entrar o salir del país, sujeto a las excepciones autorizadas por las normas y los acuerdos aplicables a determinadas rutas.

El Departamento de Estado advierte que algunos destinos exigen que el pasaporte conserve al menos seis meses de vigencia después de las fechas previstas para el viaje. Las aerolíneas también pueden negar el abordaje cuando el documento no cumple con los requisitos del país de destino.

Los ciudadanos estadounidenses que reúnan determinadas condiciones pueden renovar el pasaporte por internet. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener al menos 25 años .

Contar con un pasaporte anterior que haya tenido una validez de 10 años.

Tener un documento que venza durante el próximo año o que haya vencido hace menos de cinco años.

No tener previsto realizar un viaje internacional durante, al menos, las siguientes seis semanas.

Encontrarse en Estados Unidos al momento de presentar la solicitud.

Poseer el pasaporte anterior y que no esté perdido, robado o gravemente dañado.

Una vez presentada la solicitud de renovación en línea, el pasaporte anterior queda cancelado y no puede utilizarse para viajar.

Qué deben comprobar los viajeros en Guatemala

En Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración recomienda verificar que el pasaporte esté vigente antes de realizar un viaje. Si el documento venció, la persona debe tramitar uno nuevo o consultar si puede solicitar una extensión de vigencia.

La autoridad migratoria guatemalteca mantiene procedimientos para extender determinados pasaportes ordinarios vencidos o próximos a vencer. La posibilidad de acceder a esta alternativa depende del cumplimiento de las condiciones fijadas por el organismo.

El Instituto Guatemalteco de Migración continuó gestionando extensiones durante 2026, tanto dentro del país como por medio de su red consular. Esto demuestra que el vencimiento no representa una prohibición permanente de salida, pero la renovación o extensión correspondiente debe completarse antes de intentar viajar.

Tener una cita programada o haber iniciado una solicitud no convierte al pasaporte vencido en un documento válido. La persona debe esperar a que finalice el procedimiento y comprobar que su documentación cumple con las condiciones del destino.

Cómo funciona la renovación del pasaporte en Belice

En Belice, el Departamento de Inmigración y Nacionalidad dispone de un procedimiento oficial para solicitar o renovar el pasaporte electrónico.

La existencia de este procedimiento no significa que el país haya establecido una prohibición general contra los ciudadanos que demoren la renovación. Sin embargo, iniciar una solicitud o conseguir una cita no devuelve automáticamente la validez a un pasaporte vencido.

Los ciudadanos beliceños deben comprobar los requisitos del país de destino y de la aerolínea antes de viajar. Si el pasaporte no está vigente y no existe una excepción aplicable, el documento puede no ser aceptado para abordar o atravesar un control migratorio.

Las condiciones de renovación deben consultarse directamente con el Departamento de Inmigración y Nacionalidad de Belice, debido a que pueden variar según el tipo de solicitud y las circunstancias del titular.

Qué revisar antes de realizar un viaje internacional

Antes de acudir al aeropuerto o a un cruce fronterizo, se recomienda comprobar: