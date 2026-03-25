Estados Unidos anunció oficialmente una de sus operaciones navales más significativas de los últimos años: el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz para una misión que lo llevará a circunnavegar América del Sur. La maniobra forma parte de una estrategia de presencia militar en la región y también tiene un fuerte componente simbólico. Se trata de la última gran misión del buque antes de su retiro, lo que convierte a este despliegue en un hecho histórico dentro de la política de defensa estadounidense. La operación estará bajo la órbita de la Cuarta Flota de Estados Unidos, encargada de las actividades navales en América Latina. La misión del USS Nimitz responde a una estrategia clara de proyección naval en América Latina. La Cuarta Flota busca consolidar su presencia en rutas marítimas clave, fundamentales para el comercio internacional y la seguridad regional. El recorrido alrededor de Sudamérica permitirá a Estados Unidos operar en distintos escenarios geográficos, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Este tipo de despliegues también facilita la realización de ejercicios conjuntos con países aliados. En paralelo, la operación funciona como una señal de capacidad militar. La presencia de un portaaviones nuclear en la región refuerza el mensaje de disuasión en un contexto de creciente competencia global. El USS Nimitz es uno de los portaaviones más emblemáticos de la historia moderna. Desde su entrada en servicio en 1975, ha sido protagonista en múltiples operaciones estratégicas de Estados Unidos. Su capacidad para transportar aeronaves y sostener operaciones prolongadas lo convirtió en un pilar del poder naval estadounidense durante décadas. Su sola presencia en una zona representa una ventaja operativa significativa. Sin embargo, el buque se encuentra en la etapa final de su vida útil. Esta misión alrededor de América del Sur marca su despedida operativa antes de su retiro definitivo, cerrando un ciclo histórico. El despliegue del USS Nimitz genera distintas lecturas en América Latina. Para algunos países, representa una oportunidad de cooperación en materia de seguridad y entrenamiento conjunto. Para otros, en cambio, se interpreta como una demostración de poder en una región donde crece la influencia de otras potencias. Este tipo de movimientos suele tener un impacto más allá del plano militar. En este contexto, la misión también adquiere un valor diplomático. El paso del Nimitz por la región puede influir en las relaciones bilaterales y en el equilibrio estratégico en el hemisferio.