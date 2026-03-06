El Gobierno de Estados Unidos autorizó la construcción de una nueva base naval en América Latina con una inversión de 1,500 millones de dólares, según reportó CNN a partir de documentos oficiales. La medida se enmarca en un plan de cooperación en defensa y logística marítima que tendrá efectos directos sobre la infraestructura portuaria y la capacidad operativa en el océano Pacífico. El acuerdo consolida a Perú como un socio clave dentro de la estrategia de Washington en Sudamérica. El proyecto contempla la construcción de la base en El Callao, una de las zonas portuarias más relevantes de Perú. La iniciativa fue autorizada tras la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso estadounidense, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo. La inversión total ascenderá a US$1,500 millones para desarrollar infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país. El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que liberará cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial de El Callao. Uno de los puntos que concentra mayor atención es que parte del equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión. Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región, y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. El Gobierno estadounidense enmarca esta iniciativa dentro de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países socios con posición estratégica sobre el Pacífico. La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, con la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses encargados del asesoramiento técnico y la supervisión de las obras.