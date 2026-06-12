Quienes desean viajar al exterior saben de la importancia que tiene el pasaporte y su periodo de vigencia.

En esta noticia Brasil, México y Perú prohíben el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Quienes desean viajar al exterior saben de la importancia que tiene el pasaporte y su periodo de vigencia. Es de suma importancia a la hora de reservar un vuelo saber que este documento cumple con las condiciones necesarias para ingresar al país de destino.

A su vez, si el documento no se encuentra en plena vigencia o buen estado podrían denegar la salida del país por medidas de seguridad . En ese sentido, algunos países tienen acuerdos que permiten la entrada y salida con solo el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Si el documento no se encuentra en plena vigencia o buen estado podrían denegar la salida del país por medidas de seguridad. Shutterstock

Brasil, México y Perú prohíben el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Si bien cada país tiene sus propias reglas para permitir el ingreso y la salida, si hay algo que casi todos tienen en común es que suelen solicitar un pasaporte vigente y en buen estado físico. Por ello, muchos podrían necesitan renovar su pasaporte antes de que llegue la fecha de viaje para evitar demoras e inconvenientes.

Por lo general, se pide el cumplimiento de estos requisitos:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

Las reglas de viaje de Brasil

La república de Brasil solicita a todos los extranjeros que quieran ingresar al país que presenten un pasaporte vigente con al menos 6 meses restantes de validez, una visa dependiendo del país de origen, un pasaje de regreso y completar el Pre-registro migratorio.

En el caso de los países que pertenecen al MERCOSUR, podrán ingresar presentando un DNI físico y vigente y tener una estadía de 90 días sin la necesidad de tramitar una visa. No obstante, también deberán completar el Pre-registro migratorio.

Los brasileros que deseen viajar al exterior, deben presentar el Documento de Identidad (RG) emitido por las Secretarías de Seguridad Pública, si se viaja a países dentro del acuerdo previamente mencionado. En el caso de que el destino no esté incluido, se debe contar con un pasaporte vigente con al menos 6 meses de vigencia y páginas libres, y con determinados destinos también se tendrá que tramitar visado de turista.

Las reglas de viaje de México

En el caso de la República de México, todos los extranjeros que deseen ingresar tendrán que presentar un pasaporte vigente. Según las disposiciones del Instituto Nacional de Migración (INM), este documento es indispensable para el ingreso al país.

Adicionalmente, se tendrá que presentar junto con este documento un boleto de salida, reservas de alojamiento y pruebas de solvencia económica. En algunos casos, también podrán solicitar la tramitación previa de una visa. Un dato clave es que el pasaporte debe tener un mínimo de seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso.

Los mexicanos que deseen viajar al exterior también tendrán que presentar un pasaporte que cumpla con estas condiciones y, si corresponde, la visa exigida por el país de destino. Además, se solicitará completar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM).

Las reglas de viaje de Perú

Para poder ingresar a Perú, las condiciones cambian significativamente según si el país de origen pertenece o no al MERCOSUR. Si es así, los viajeros podrán ingresar únicamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI),sin necesidad de tramitar una visa, según informa la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Se otorgan permisos de permanencia de hasta 90 días, con excepciones como Brasil y Chile, cuyos ciudadanos pueden permanecer hasta 180 días.

Si, por el contrario, el país de origen no pertenece al MERCOSUR, como ocurre con Estados Unidos, será necesario presentar:

Un pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso y en buen estado.

Un pasaje de ida y vuelta que demuestre la intención de salir del país.

Pruebas de solvencia económica y reserva confirmada de alojamiento.

Los peruanos que quieran viajar al exterior deberán presentar un Pasaporte Electrónico vigente, salvo que el país de destino forme parte del MERCOSUR y permita el ingreso únicamente con documento de identidad.