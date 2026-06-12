México, Colombia y Venezuela mantienen requisitos documentales estrictos que todos los visitantes deben respetar para poder ingresar al país sin inconvenientes ni con las aerolíneas o las autoridades migratorias.

En ese marco, uno de los principales aspectos que todos los viajeros internacionales deben verificar son los requisitos de pasaporte que exigen sus destinos, dado que esto permitirá renovar a tiempo cualquier identificación internacional que lo requiera.

Presentar un pasaporte que no es considerado válido por las autoridades imposibilitará que el viaje o el ingreso pueda llevarse a cabo.

Exigencias de pasaporte de México que todos los viajeros deben cumplir

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, especifica que todos los visitantes deben, en conformidad con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar al país.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

Contar con un pasaporte completamente válido es fundamental para viajar internacionalmente.

Exigencias de pasaporte de Colombia que todos los viajeros deben conocer

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indica que todos los visitantes deben poder mostrar a las autoridades alguna de las credenciales en vigencia enumeradas a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Exigencias de pasaporte que exige Venezuela a todos los viajeros

En este caso, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores indica que todos los visitantes deben presentar un pasaporte original y una fotocopia, con una validez mínima de al menos 6 meses para que la estadía pueda autorizarse, por lo que resulta fundamental garantizar que la identificación internacional cuente con esta vigencia futura.

Información esencial para todos los viajeros internacionales

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como