Dollarama apuesta por México

La cadena canadiense de tiendas de descuento Dollarama reafirmó su confianza en México como uno de los mercados más relevantes para su expansión internacional, en medio de sólidos resultados financieros y una estrategia de crecimiento de largo plazo en América Latina.

Al presentar sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2027, la compañía destacó el desempeño de Dollarcity, su negocio regional presente en Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú, que se ha convertido en el principal vehículo para su llegada al mercado mexicano. La firma considera que México representa una oportunidad estratégica para replicar el modelo de tiendas de bajo costo que ha impulsado su crecimiento en otros países de la región.

Dollarama elevó en 2024 su participación en Dollarcity a 60.1% y estableció una estructura específica para desarrollar operaciones en México, donde controla poco más del 80% del negocio. La empresa ha señalado que el país será un pilar de crecimiento durante la próxima década y contempla inversiones continuas para acelerar su expansión.

Aunque la incursión mexicana implicará pérdidas operativas en el corto plazo derivadas de inversiones en aperturas, infraestructura y desarrollo de marca, la empresa considera estos desembolsos como parte de una estrategia para construir una presencia relevante en uno de los mayores mercados de consumo de América Latina. De hecho, la empresa anticipa seguir inyectando capital al negocio mexicano durante el ejercicio fiscal en curso.

La visión de Dollarama se sustenta en el éxito que ha tenido Dollarcity, cuya red superó las 700 tiendas en la región y mantiene ambiciosos planes de crecimiento. Para la compañía, México ofrece una combinación atractiva de escala, urbanización y demanda de productos de valor, factores que podrían convertir al país en su siguiente motor de expansión internacional.

Mundial 2026: el negocio que puede disparar demandas firmas empresas mexicanas

La Copa Mundial de Futbol 2026 promete convertirse en uno de los mayores detonadores de actividad económica para México en la próxima década. Hoteles, restaurantes, centros comerciales, casinos, operadores turísticos y empresas de entretenimiento se preparan para recibir a millones de visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, detrás de la expectativa de mayores ingresos emerge una preocupación menos visible: el incremento de los riesgos legales y financieros para las compañías que atenderán a los aficionados.

De acuerdo con un análisis de Marsh, firma especializada en gestión de riesgos y seguros, la llegada masiva de turistas elevará significativamente la exposición de las empresas mexicanas a reclamaciones por daños a terceros, lesiones corporales, afectaciones a la propiedad, intoxicaciones por alimentos o incidentes relacionados con servicios turísticos.

El reto va más allá de los riesgos tradicionales. La firma advierte que muchas de las reclamaciones podrían originarse fuera de México, una situación que pocas empresas contemplan en sus planes de preparación para el Mundial. Un turista estadounidense, canadiense o británico que considere haber sufrido un daño durante su estancia en el país podría iniciar acciones legales desde su lugar de residencia, obligando a la empresa mexicana involucrada a enfrentar procedimientos judiciales en otras jurisdicciones.

Este escenario podría traducirse en mayores costos de defensa legal, indemnizaciones más elevadas y una creciente demanda de coberturas especializadas. Para sectores como hotelería, restaurantes y entretenimiento, el riesgo aumenta debido al volumen de personas que concentrarán durante el torneo y a la complejidad operativa que implica atender a visitantes provenientes de decenas de países.

La situación abre una nueva oportunidad de negocio para aseguradoras, corredores de seguros y consultoras de riesgo, que ya comenzaron a promover revisiones de pólizas y ajustes de cobertura para enfrentar un entorno extraordinario. Más allá de la derrama económica que traerá el Mundial, las empresas tendrán que invertir en protocolos de seguridad, capacitación, infraestructura y protección legal para evitar que una oportunidad comercial se convierta en un pasivo financiero.

Prueba al retail mexicano: a conectar inventarios, logística y experiencia

Con el Mundial 2026 en marcha, las cadenas comerciales enfrentan un desafío que va mucho más allá de abastecer anaqueles o lanzar promociones. La verdadera prueba, dicen los expertos, estará en su capacidad para sincronizar inventarios, logística, canales digitales y atención al cliente en tiempo real.

Cabe mencionar que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estima una derrama económica cercana a los MXN $65,000 millones. Sin embargo, captar ese consumo dependerá cada vez menos de abrir nuevas tiendas y más de ofrecer experiencias integradas entre canales físicos y digitales.

De acuerdo con el Unified Commerce Benchmark 2026, elaborado por Manhattan Associates e Incisiv, apenas 11% de los retailers evaluados en América Latina alcanzan niveles de liderazgo en comercio unificado, una estrategia que integra inventario, pagos, logística y servicio al cliente en una sola operación.

El estudio revela que los retailers más avanzados logran incrementar entre 8% y 12% el valor promedio de sus pedidos, especialmente en mercados como México y Brasil, además de reducir hasta 27% los faltantes de inventario gracias a una mayor visibilidad de existencias en tiempo real.

“Los consumidores no compran por canales; compran donde encuentran disponibilidad, conveniencia y una experiencia sin fricciones. Las empresas que ya construyeron esas capacidades serán las que conviertan la expectativa de consumo en resultados de negocio”, afirmó Brando García, gerente regional para LATAM Norte de Manhattan Associates.

El Mundial podría convertirse en un examen particularmente exigente para cadenas como Liverpool, Coppel, Palacio de Hierro, Innovasport, Martí, Home Depot o IKEA, que deberán responder a picos de demanda, compras móviles y entregas aceleradas. Entre los factores críticos destacan la sincronización de inventarios, la disponibilidad de productos y la capacidad para cumplir promesas de entrega durante periodos de alta presión operativa.

En este escenario destaca Innovasport. El retailer regiomontano fue el único jugador mexicano del segmento deportivo incluido entre los 15 mejor posicionados de América Latina y alcanzó la máxima clasificación en experiencia de compra, un nivel que sólo consigue el 7% de las marcas deportivas evaluadas globalmente. Según el estudio, su desempeño la coloca junto a referentes internacionales como Nike y Adidas.

La investigación también concluye que la próxima frontera competitiva ya no será simplemente vender en línea. La personalización basada en inteligencia artificial, el comercio conversacional a través de plataformas como WhatsApp y la capacidad de modificar pedidos o resolver problemas de entrega en tiempo real se están convirtiendo en los nuevos diferenciadores del sector.