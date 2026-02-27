Las exportaciones mexicanas tuvieron su mejor enero desde 2023, al mostrar una expansión de 8.13%, impulsadas principalmente por el sector manufacturero, aunque la industria automotriz, considerada la “joya de la corona” se mantiene en una senda negativa. El mayor impulso a las exportaciones totales provino de las exportaciones manufactureras, que crecieron 9.37% anual. Sin embargo, las exportaciones automotrices bajaron 9.03% anual, lo que representó su peor resultado desde 2022. “La caída de las exportaciones automotrices al comienzo del año refleja el impacto de los aranceles sectoriales de la administración de Donald Trump, que se han extendido al año en curso”, mencionó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. En sentido contrario, el resto de las exportaciones manufactureras presentaron un crecimiento de 17.78% anual, lo que representó 19 meses consecutivos de crecimiento y el mayor repunte para un mes similar desde 2011. Las exportaciones manufactureras, sin contar al sector automotriz, representaron 67% del total de los envíos de mercancías al extranjero, su mayor proporción desde 2009. “El crecimiento del resto de manufacturas está asociado principalmente a las exportaciones de equipo de cómputo, ante una mayor demanda en Estados Unidos por la elevada inversión para centros de datos en ese país”, dijo la especialista. De acuerdo con la directiva de Banco Base, 86.84% de las exportaciones de México a Estados Unidos entran en cumplimiento con el T-MEC, de acuerdo con información disponible a diciembre, productos que no estuvieron sujetos a la aplicación de aranceles. De acuerdo con datos del Inegi, las exportaciones provenientes de la minería tuvieron un alza de 81.07% anual, debido principalmente a los precios históricos del oro y la plata al comienzo de este año, aseguró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. El 29 de enero, la onza troy de oro alcanzó un máximo histórico de u$s5,182.18, debido a la incertidumbre global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.