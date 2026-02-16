La renovación de la visa americana no requiere esperar a que el documento expire formalmente. Es una opción sumamente útil iniciar el proceso de manera anticipada, especialmente para prevenir inconvenientes ante planes de viaje inminentes. Según lo reportado por las autoridades consulares, se permite el uso del documento actual para viajar mientras mantenga su vigencia, incluso si el trámite de renovación ya ha comenzado. La Embajada de Estados Unidos en México ha compartido la decisión de adelantar el proceso queda estrictamente a criterio de cada solicitante. No obstante, se sugiere realizar una revisión exhaustiva de la disponibilidad de citas en el consulado correspondiente. Se debe tener en cuenta que la cancelación del visado anterior ocurre al presentarse en el CAS, durante la entrevista o al llegar la fecha de vencimiento, lo que suceda primero. En cuanto a los aspectos económicos, se ha establecido que el costo de renovación para la visa de turista en 2026 es de 185 dólares, cifra que equivale a aproximadamente 3,300 pesos mexicanos según el tipo de cambio actual. Dicho pago posee un carácter no reembolsable, independientemente de si la solicitud es aprobada o rechazada, y se aplica de la misma forma tanto para trámites de primera vez como para renovaciones. Sin embargo, se destaca que si la renovación se gestiona dentro de los primeros 12 meses posteriores al vencimiento, se incrementan considerablemente las probabilidades de obtener el documento sin necesidad de realizar una entrevista presencial, lo cual agiliza el flujo del procedimiento administrativo. Para acceder al beneficio de exención de entrevista, se deben cumplir condiciones específicas dictadas por el Departamento de Estado, como: Es pertinente recordar que, aunque se cumplan todos los requisitos mencionados, se reserva el derecho por parte del consulado de solicitar una comparecencia personal si se considera necesario para la resolución del caso. Finalmente, se recomienda a los usuarios organizar su documentación con antelación y verificar los criterios de elegibilidad vigentes.