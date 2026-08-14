Quienes tengan previsto viajar al exterior deben revisar con anticipación la vigencia de su documentación migratoria. Un pasaporte vencido no sirve como documento de viaje válido para ingresar a estos países, aunque las condiciones concretas dependen de la nacionalidad del viajero y del destino.

Es importante aclarar que esto no significa que México, España y Colombia hayan anunciado un cierre general de sus fronteras. Se trata de requisitos migratorios que permiten a las autoridades rechazar el ingreso cuando el viajero no cumple con las condiciones exigidas.

Antes de emprender un viaje, también conviene verificar si el destino exige una vigencia mínima adicional, visa, comprobante de alojamiento, pasaje de regreso u otros documentos.

Qué necesitan los argentinos para ingresar a México

Para los viajeros argentinos que ingresen a México como turistas, la autoridad migratoria exige un pasaporte vigente y válido. La Embajada de México en Argentina aclara que la legislación mexicana no fija una vigencia mínima específica para el pasaporte, aunque algunas aerolíneas pueden exigir que tenga seis meses de validez restante para permitir el embarque.

Por este motivo, antes de viajar es importante consultar también las condiciones de la compañía aérea elegida. El DNI argentino no reemplaza al pasaporte como documento de viaje para ingresar a México.

La autoridad migratoria puede solicitar documentación que permita comprobar el motivo y las condiciones de la visita, de acuerdo con las circunstancias del viaje.

Entre los documentos que pueden resultar relevantes se encuentran:

Boleto de entrada y salida del país.

Reserva de alojamiento o carta de invitación, según corresponda.

Itinerario o reservas vinculadas al viaje.

Comprobantes de solvencia económica , cuando sean requeridos.

Documentación vinculada al motivo del viaje, en los casos que corresponda.

México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte ChatGPT

Qué requisitos deben cumplir los argentinos para viajar a España

España establece reglas específicas para el ingreso de ciudadanos extranjeros. El Ministerio del Interior español indica que el viajero debe contar con un pasaporte o documento de viaje válido y vigente.

Además, el pasaporte debe cumplir con dos condiciones fundamentales: tener una vigencia de al menos tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada.

La autoridad fronteriza también puede pedir documentación relacionada con el viaje, como pruebas sobre el alojamiento, el motivo de la visita y los medios económicos disponibles para permanecer en el país y regresar.

Argentina se encuentra entre los países cuyos ciudadanos pueden viajar al espacio Schengen sin visa para estadías de corta duración, siempre que cumplan con las restantes condiciones de entrada.

Colombia también exige documentación de viaje válida

Colombia establece que los extranjeros que quieran ingresar al territorio deben presentar ante la autoridad migratoria un pasaporte válido y vigente, salvo los casos en los que exista un documento de viaje alternativo reconocido por acuerdos internacionales.

Migración Colombia también contempla documentos como los utilizados por ciudadanos de países de la Comunidad Andina y del Mercosur, de acuerdo con las reglas aplicables a cada nacionalidad.

Para los extranjeros que ingresan con pasaporte, la documentación debe estar vigente y en condiciones adecuadas. Según el caso, también puede ser necesario presentar visa, pasaje de salida y demostrar solvencia económica.

Por eso, una persona que pretenda ingresar a Colombia con un pasaporte vencido puede encontrarse con que no cumple las condiciones exigidas para el ingreso.

La normativa de Colombia para quienes viajan al exterior

La documentación válida también es fundamental para quienes tienen previsto salir de Colombia. Migración Colombia señala que los extranjeros deben presentar el mismo documento de viaje con el que ingresaron y encontrarse dentro del período de permanencia autorizado.

En el caso de ciudadanos colombianos, existen reglas específicas para ingresar y salir del país. Los nacionales colombianos tienen derecho a ingresar a Colombia y, en determinados casos, pueden identificarse con documentos colombianos distintos del pasaporte.

La situación cambia para los extranjeros: la autoridad migratoria exige un documento de viaje válido y vigente para el ingreso, junto con la documentación adicional que corresponda según la nacionalidad y el motivo del viaje.

Qué pasa si el pasaporte está vencido

Un pasaporte vencido puede impedir el embarque o el ingreso al país de destino, dependiendo de las reglas aplicables y de los controles efectuados por la aerolínea y las autoridades migratorias.

Por eso, antes de viajar a México, España o Colombia, es conveniente comprobar:

Fecha exacta de vencimiento del pasaporte.

Vigencia mínima requerida por el país de destino.

Estado físico del documento.

Necesidad de visa o autorización previa.

Pasaje de regreso o salida.

Reserva de alojamiento.

Medios económicos y documentación vinculada al motivo del viaje.

La revisión debe hacerse antes de llegar al aeropuerto, porque cumplir con el requisito documental es una condición previa para poder continuar con los controles migratorios.