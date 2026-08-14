Conmoción en la Corona Británica: una ex empleada de la familia real publicó un libro con detalles perturbadores sobre uno de sus miembros.

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, fueron publicadas en octubre de 2025 y volvieron a poner bajo la lupa las acusaciones que durante años vinculó con Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III.

El libro, titulado Nobody’s Girl, fue publicado el 21 de octubre de 2025, meses después de la muerte de Giuffre. La obra fue escrita antes de su fallecimiento y reúne su relato sobre los años que pasó dentro del entorno de Epstein y Maxwell, además de sus acusaciones contra el entonces príncipe Andrés.

Qué cuentan las memorias de Virginia Giuffre sobre Andrew Mountbatten-Windsor

En Nobody’s Girl, Giuffre afirma que conoció a quien entonces era el príncipe Andrés en marzo de 2001, cuando tenía 17 años. Según su relato, fue presentada ante él dentro del entorno de Epstein y Maxwell.

Giuffre sostiene que aquella noche salió con Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés en Londres y que posteriormente mantuvo relaciones sexuales con él. En sus memorias afirma que ese encuentro se repitió otras dos veces: una en Nueva York y otra en la isla de Epstein.

En total, Giuffre relató tres encuentros sexuales con el príncipe Andrés. Estas afirmaciones ya habían sido expuestas públicamente antes de la publicación del libro y fueron nuevamente recogidas con la salida de las memorias.

Es importante aclarar que se trata de acusaciones y del relato personal de Giuffre. Andrew Mountbatten-Windsor las negó de manera reiterada y el acuerdo civil alcanzado entre ambos en 2022 no implicó una admisión de responsabilidad.

Giuffre denunció haber sido explotada dentro del entorno de Epstein

Una parte central de Nobody’s Girl está dedicada a la relación de Giuffre con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. En sus memorias describe situaciones de abuso y explotación sexual y afirma que fue presentada a diferentes hombres dentro del círculo del financista.

Giuffre también relata que durante esos años llegó a temer por su vida y que pensó que podía morir como esclava sexual.

Las afirmaciones de Giuffre deben diferenciarse de los hechos que fueron establecidos judicialmente. Epstein fue condenado en Florida en 2008 por solicitar prostitución a una menor y, en 2019, enfrentaba cargos federales relacionados con tráfico sexual cuando murió en prisión.

Ghislaine Maxwell, por su parte, fue condenada en Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico sexual de menores y recibió una pena de 20 años de prisión.

Quién era Virginia Giuffre y por qué sus memorias tuvieron impacto

Virginia Giuffre se convirtió en una de las denunciantes más conocidas del caso Epstein. Durante años sostuvo públicamente que había sido víctima de trata y explotación sexual y señaló al príncipe Andrés por presuntos encuentros sexuales cuando ella tenía 17 años.

En 2022, Giuffre y el príncipe Andrés alcanzaron un acuerdo extrajudicial para poner fin a la demanda civil presentada en Estados Unidos. El acuerdo no incluyó una admisión de responsabilidad por parte de Andrés, que mantuvo su negativa frente a las acusaciones.

Giuffre murió por suicidio en abril de 2025, a los 41 años. Dejó las memorias preparadas para su publicación, que finalmente llegaron a las librerías varios meses después.

Qué pasó con Andrew Mountbatten-Windsor después de las acusaciones

La publicación de las memorias se produjo después de una serie de decisiones que modificaron la posición de Andrew Mountbatten-Windsor dentro de la vida pública de la monarquía.

El 17 de octubre de 2025, anunció oficialmente que dejaría de utilizar su título y los honores que le habían sido concedidos. En la misma declaración afirmó que negaba enérgicamente las acusaciones contra él.

El 30 de octubre de 2025, Buckingham Palace comunicó que el rey había iniciado formalmente el proceso para retirar el tratamiento, los títulos y los honores de Andrew. El comunicado indicó que pasaría a ser conocido como Andrew Mountbatten Windsor y que debía abandonar Royal Lodge.

En las comunicaciones oficiales posteriores de la Casa Real, el nombre utilizado para referirse a él es Andrew Mountbatten-Windsor.

Las acusaciones y la respuesta de Andrew Mountbatten-Windsor

Giuffre sostuvo durante años que había sido obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años. Andrew Mountbatten-Windsor negó las acusaciones.

En 2019, durante una entrevista con la BBC, Andrés negó haber tenido contacto sexual con Giuffre y dijo que no recordaba haberla conocido. En 2022, ambos llegaron a un acuerdo civil que puso fin a la demanda presentada por Giuffre.

El acuerdo no constituyó una declaración de culpabilidad ni una admisión de responsabilidad por parte de Andrés. Las memorias, por lo tanto, presentan la versión de Giuffre sobre los hechos y deben leerse en ese contexto.

Los principales puntos que Virginia Giuffre relató en sus memorias

Según el contenido de Nobody’s Girl, Giuffre describió:

Su relación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell durante los años en que estuvo dentro de su entorno.

Tres encuentros sexuales que, según su relato, mantuvo con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años.

Episodios de abuso y explotación sexual que atribuyó al círculo de Epstein.

El temor de quedar atrapada durante años dentro de una red de explotación.

El impacto que esas experiencias tuvieron en su vida y su posterior decisión de denunciar públicamente lo ocurrido.

Las acusaciones formuladas por Giuffre contra Andrew Mountbatten-Windsor fueron negadas por él. Su libro constituye el relato póstumo de una denunciante sobre las experiencias que afirmó haber atravesado dentro del entorno de Jeffrey Epstein.