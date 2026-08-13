Confirmado | México, El Salvador y Honduras no dejan salir a aquellas personas que no tengan al día su pasaporte.

México, El Salvador y Honduras establecen como requisito para los visitantes internacionales presentar un pasaporte en vigor al momento de ingresar. Si el documento está vencido, el viajero puede enfrentar restricciones para continuar su viaje y verse obligado a resolver la situación antes de partir.

La revisión puede realizarse antes de iniciar el viaje, especialmente durante los controles de documentación en aeropuertos y fronteras. En esas instancias, las compañías aéreas y los organismos encargados del control migratorio pueden comprobar la vigencia del pasaporte y determinar si el pasajero reúne las condiciones necesarias para viajar.

Qué requisitos deben cumplir los viajeros para ingresar

Las condiciones de entrada varían según el país y la nacionalidad del visitante. Mientras México exige un pasaporte válido y vigente, sin establecer de forma general un período mínimo de validez, El Salvador y Honduras requieren seis meses de vigencia para la mayoría de los viajeros extranjeros.

En el caso de los países del CA-4, existen reglas especiales de movilidad que permiten a ciudadanos de determinadas naciones centroamericanas utilizar su documento de identidad para ingresar. Además, las autoridades pueden solicitar documentación adicional relacionada con el motivo y las condiciones del viaje.

México

Presentar un pasaporte o documento de viaje vigente y válido

No existe una regla general que establezca seis meses de vigencia mínima

La autoridad migratoria puede solicitar información sobre el motivo del viaje, alojamiento y salida del país

Dependiendo de la nacionalidad, también puede ser necesaria una visa vigente

El Salvador

Presentar un pasaporte vigente, en buen estado y con al menos seis meses de validez

Los ciudadanos de países comprendidos dentro del CA-4 cuentan con facilidades específicas de movilidad regional

Los viajeros pueden tener que informar el motivo de la visita y las condiciones de su estadía

Según la nacionalidad, puede ser necesario contar con visa o autorización correspondiente

Honduras

Los extranjeros de fuera del CA-4 deben presentar un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez

Los ciudadanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador pueden utilizar su documento nacional de identidad o pasaporte bajo el régimen de libre movilidad CA-4

Los requisitos de visa dependen de la nacionalidad y del tipo de viaje

En determinados casos pueden existir requisitos sanitarios adicionales para ingresar al territorio hondureño

Qué pasa en México, El Salvador y Honduras si se posterga la renovación del pasaporte

Cuando el pasaporte está vencido o le queda poca vigencia, el problema suele aparecer antes del viaje: las aerolíneas revisan el documento en el check-in y pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Los tres países permiten renovar el pasaporte aunque ya esté vencido, sin necesidad de justificar la demora. Aun así, conviene iniciar el trámite con tiempo, porque los turnos y la entrega pueden demorar varias semanas.

Antes de viajar conviene: