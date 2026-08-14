Confirmado | Los Gobiernos de Tijuana y CDMX revisarán caso por caso y anularán las licencias de conducir de estos infractores.

Las autoridades de tránsito de Ciudad de México y Tijuana cuentan con normas específicas para sancionar a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. Las consecuencias no son iguales en ambas ciudades: en CDMX puede aplicarse la suspensión o cancelación de la licencia en los casos previstos por la ley, mientras que en Tijuana se contemplan multas, controles de alcoholemia y la remisión del vehículo, entre otras medidas.

Las reglas no son idénticas en ambas ciudades. Mientras que en CDMX la reincidencia puede llevar a la cancelación definitiva de la licencia, en Tijuana la normativa contempla controles de alcoholemia, sanciones económicas, remisión del vehículo y medidas adicionales cuando existe reincidencia.

Atención conductores: qué pasa si manejan bajo los efectos del alcohol en CDMX

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece diferentes consecuencias para quienes conducen bajo los efectos del alcohol o de narcóticos. La normativa contempla la suspensión temporal de la licencia y también la cancelación definitiva en determinados supuestos.

La Ley de Movilidad contempla distintos supuestos de suspensión y cancelación para quienes conducen bajo los efectos del alcohol o narcóticos. Entre ellos se encuentra la suspensión de la licencia por un año ante una primera sanción, así como la cancelación definitiva cuando se cumplen los supuestos de reincidencia establecidos por la propia ley. La consecuencia concreta depende de la conducta y de los antecedentes del conductor.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que está prohibido conducir cuando la concentración de alcohol en sangre supera los límites establecidos por la norma. Para los conductores particulares, el límite señalado es de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre o 0,4 miligramos por litro de aire espirado.

La situación es todavía más estricta para determinados conductores profesionales. Quienes manejan vehículos destinados al transporte público de pasajeros, transporte escolar o de personal, vehículos de emergencia, transporte de carga o sustancias peligrosas no deben presentar alcohol en sangre o aire espirado mientras conducen.

Qué sanciones pueden recibir los conductores alcoholizados en CDMX

Las consecuencias dependen de la conducta cometida y de los antecedentes del conductor. Entre las medidas previstas por las normas se encuentran la suspensión de la licencia, la cancelación definitiva en determinados casos y la remisión del vehículo al depósito.

El Programa Conduce Sin Alcohol también contempla la aplicación de sanciones cuando los conductores superan los límites permitidos. La normativa establece que, en estos casos, el vehículo puede ser remitido al corralón y el conductor debe cumplir las medidas administrativas correspondientes.

Por eso, no todos los conductores pierden automáticamente la licencia por una primera infracción. La diferencia entre una suspensión y una cancelación depende de las circunstancias y, especialmente, de la reincidencia.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Tijuana: qué ocurre si un conductor supera el límite de alcohol

En Tijuana, el Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio establece que una persona se encuentra en estado de embriaguez o ebriedad cuando presenta 0,8 gramos o más de alcohol por litro de sangre, o su equivalente en otro sistema de medición. Para los conductores del servicio público de transporte, no debe existir alcohol en la sangre ni en el aire expirado.

Cuando un conductor presenta síntomas claros de estado de ebriedad o se encuentra bajo los efectos de sustancias que afectan su capacidad para conducir, los agentes pueden impedir que continúe manejando y retirar el vehículo de circulación. El reglamento también contempla el uso de alcoholímetros para determinar el nivel de intoxicación.

Si el certificado médico determina que el conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias que afectan su capacidad de conducción, el reglamento vigente establece una multa de 205 a 210 veces el valor diario de la UMA y la remisión del vehículo al depósito.

Además, la autoridad debe formar un registro como antecedente y advertir formalmente al conductor que, si vuelve a incurrir en la misma conducta dentro del plazo establecido, el caso puede ser turnado al Ministerio Público.

Qué pasa si el conductor reincide en Tijuana

La reincidencia tiene especial importancia en las normas de Tijuana. El reglamento establece que cuando una persona vuelve a incurrir en la misma conducta dentro del periodo previsto, además de las sanciones correspondientes, puede ser presentada ante la autoridad ministerial.

Por esta razón, no es correcto afirmar que todos los conductores que sean detectados manejando alcoholizados perderán automáticamente su licencia en Tijuana. El reglamento vigente consultado establece de forma expresa el impedimento para continuar conduciendo y el retiro del vehículo cuando el conductor muestra síntomas claros de ebriedad, está bajo el influjo de determinadas sustancias o ingiere bebidas alcohólicas mientras conduce.

La legislación de Baja California sí contempla consecuencias relacionadas con la suspensión del derecho a conducir en determinados casos. Por ejemplo, el Código Penal estatal establece que, cuando por culpa y con motivo del tránsito de vehículos se comete homicidio, el juez puede imponer la suspensión de hasta cinco años o la privación definitiva del derecho a obtener una licencia para manejar vehículos de motor.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Las normas de ambas ciudades buscan evitar que una persona que haya consumido alcohol continúe conduciendo y ponga en riesgo a otros usuarios de la vía.

En CDMX, las consecuencias pueden aumentar cuando existe reincidencia y llegar a la cancelación definitiva de la licencia en los supuestos previstos por la Ley de Movilidad.

En Tijuana, conducir en estado de ebriedad puede derivar en la intervención de los agentes, pruebas de alcoholemia, impedimento para continuar manejando, multa y remisión del vehículo, además de las consecuencias previstas para los casos de reincidencia.

La normativa de Tijuana consultada corresponde al Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio de Tijuana con última reforma publicada el 11 de julio de 2025.