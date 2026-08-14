Confirmado por la SEP: autoridades ordenaron cambiar el nombre de todas estas escuelas en el territorio de México a partir del 31 de agosto

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que esta estrategia está diseñada para abordar el malestar psicológico que se está intensificando entre los adolescentes, a través de acciones permanentes dentro de las escuelas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementa la estrategia nacional “El ABC de las emociones”, destinada a fortalecer el bienestar emocional y la salud mental de adolescentes de tercero de secundaria y bachillerato. La iniciativa contempla actividades semanales en las escuelas, guías para estudiantes, docentes y familias , además de acciones de acompañamiento y prevención.

El programa denominado “El ABC de las emociones”, presentado por el Gobierno de México, no se trata de un examen convencional cuantitativo o calificativo en las instituciones educativas, sino que incorporará herramientas para detectar señales de alerta en jóvenes, estableciendo un sistema de seguimiento constante dentro del ámbito escolar.

Salud mental en las escuelas. Gobierno de México

¿Cómo se llevará a cabo la nueva evaluación emocional en las escuelas?

La subsecretaria Tania Rodríguez Mora explicó que los materiales contendrán “información precisa acerca de la salud mental, el manejo emocional, los efectos de las redes sociales y las señales de alerta para solicitar asistencia”.

La estrategia contempla actividades semanales, recursos educativos, espacios de diálogo y acompañamiento para que los estudiantes puedan reconocer, comprender y regular sus emociones. También busca facilitar la identificación de señales de alerta y acercar a los jóvenes a herramientas de autocuidado y apoyo en materia de salud mental.

Se distribuirán 18 millones de guías informativas

Habrá una hora semanal de actividades socioemocionales

Se llevarán a cabo asambleas y conferencias con especialistas

Participarán docentes, familias y cuidadores

California pondrá en marcha una serie de leyes que abarcan temas educativos, de salud mental y atención médica. Fuente: Archivo.

Estrategia nacional para promover la salud mental y prevenir riesgos

Delgado Carrillo destacó que esta política surge como respuesta a datos alarmantes y enfatizó que “las escuelas son entornos de comunidad, convivencia y desarrollo integral”, donde se pretende prevenir el suicidio, la violencia y el malestar psicológico.

La estrategia está dirigida principalmente a adolescentes de entre 14 y 18 años, con acciones enfocadas especialmente en estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato. En su presentación, la SEP informó que tendrá un alcance de alrededor de 6 millones de estudiantes, mientras que CONASAMA precisó posteriormente una implementación inicial en 4,800 planteles de 70 municipios, con alrededor de 1.6 millones de adolescentes durante el próximo ciclo escolar.