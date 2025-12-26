En esta noticia Se desploman exportaciones y los ingresos por envíos

Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, Pemex todavía no logra estabilizar la producción ni la exportación de petróleo que son las dos principales fuentes de ingresos de la empresa.

En noviembre de este año, la extracción de crudo se ubicó en un promedio de 1.641 millones de barriles diarios, lo que representó una caída de casi 2% en comparación con el resultado del mismo mes del año anterior.

En el mismo mes de 2024, la empresa obtuvo 22 mil barriles más de petróleo y condensados.

Al inicio del sexenio, es decir, en octubre del año pasado, el promedio de producción de hidrocarburos líquidos de Pemex se ubicó en 1.71 millones de barriles de petróleo.

La meta de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se centra en mantener la producción de hidrocarburos líquidos en un promedio de 1.8 millones de barriles en 2030.

Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que la producción nacional de hidrocarburos líquidos caerá hasta 1.3 millones de barriles diarios en 2030, por lo que México se convertiría en un importador neto de energéticos.

Pero el apartado de exportaciones tuvo una caída más pronunciada: en el mes de referencia de este año el envío de crudo al exterior apenas alcanzó 593 mil barriles diarios, una caída de 43% en comparación con los 951 mil barriles de noviembre del año pasado.

En lo referente a los ingresos por las exportaciones, que en el tercer trimestre de este año representaron 35.3% del total de los ingresos totales por ventas y servicios, el resultado fue peor.

En noviembre de 2024 la petrolera registró ingresos por u$s 1,852 millones, mientras que para el mismo mes de este año, el dato se redujo a u$s 925 millones, una contracción ligeramente superior a 50%.

La disminución en los ingresos fue consecuencia de la ya mencionada reducción del volumen de exportación de Pemex, a lo que se sumó una baja en el precio internacional del petróleo.

Los datos de Pemex a noviembre de este año señalan que el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el décimo primer mes de este año fue de u$s 57.23 dólares por barril, una reducción de u$s 7.7 dólares por barril en comparación con el resultado de 2025.

En lo que va del año, de acuerdo con datos del Inegi, el valor de las exportaciones petroleras se contrajo 40.4%.