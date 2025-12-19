Un sorprendente descubrimiento arqueológico en pleno corazón de Montevideo -Uruguay- podría desafiar nuestro conocimiento de la vida colonial en el Río de la Plata.

Lo que inicialmente comenzó como una instalación más de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo se transformó en uno de los hallazgos más importantes de la región: una vasta colección de restos arqueológicos coloniales que prometen arrojar nueva luz sobre la vida de los primeros habitantes de Uruguay.

El hallazgo, calificado como crucial por las autoridades, ofrece además información reveladora de por qué el agua era tan preciada en esa época.

La arqueóloga Nicol de León, quien está liderando la investigación, confirmó que las estructuras y objetos desenterrados -incluyendo botellas, balas, pipas y huesos- pertenecen a “la época colonial y de la primera etapa de la independencia” de Uruguay, lo que ofrecen una perspectiva invaluable sobre el devenir histórico de la ciudad.

Hallan la fuente de agua de la vida Colonial en Latinoamérica

“Brindan información sobre la higiene, la salubridad y los sistemas de abastecimiento de agua, además de qué se comía y quiénes comían qué cosas”, detalló la investigadora.

El descubrimiento se produjo durante las excavaciones en el antiguo ayuntamiento colonial de Montevideo. Entre los objetos desenterrados se encuentran:

Botellas de vidrio de diferentes épocas.

Balas y proyectiles que hablan de conflictos pasados.

Pipas para fumar usadas por los pobladores.

Restos óseos que revelan información sobre la alimentación.

Estructuras arquitectónicas de distintos períodos históricos.

Aunque los trabajos de excavación continúan y el análisis de las estructuras aún no ha concluido, la hipótesis principal es que una de las construcciones encontradas podría ser una fuente de agua de la era colonial.

Restos arqueológicos hallados en un patio del Museo Histórico Cabildo. Fuente: EFE Fuente: EFE Alejandro Prieto

¿Qué cambia este hallazgo sobre la historia?

La importancia de este posible hallazgo fue subrayada por la viceministra de Educación y Cultura, la historiadora Ana Ribeiro, quien recordó que “el agua fue siempre un problema para Montevideo”.

Al ser una ciudad amurallada, “en cualquier situación bélica de sitio quedaba encerrada en sí misma y el agua tenía que ser abundante y no lo era”, explicó.

Ribeiro añadió que existían diversas calidades de agua, y que las provenientes del oeste gozaban de prestigio, con una “leyenda urbana” que atribuía propiedades especiales para la salud a fuentes como la abierta por Luis Mascareñas, uno de los primeros pobladores. La ciudad se abasteció de fuentes, cisternas y aljibes durante 150 años, con las fuentes siendo manantiales y los demás sistemas de captación de agua de lluvia.

Museo Cabildo de Montevideo. Fuente: Montevideo

Por su parte, María Inés Obaldía, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, destacó que el proyecto original del ascensor busca mejorar la accesibilidad al segundo piso del museo, un objetivo crucial para la institución.

La arqueóloga De León indicó que se elaborará un informe detallado para que este organismo decida si la instalación del ascensor podrá avanzar en el patio del lugar del hallazgo o si la preservación de estos valiosos vestigios históricos tomará prioridad.

Lo que nos cuenta este descubrimiento sobre la vida colonial

Según De León, los objetos y estructuras encontradas “nos hablan de la vida, de cómo era la ciudad, Montevideo, desde la época colonial hasta 1800 y tanto”.

Información reveladora sobre:

Higiene y salubridad

Cómo se manejaba la limpieza en la época.

Qué sistemas usaban para mantener la salud pública.

Cómo enfrentaban las enfermedades.

Sistemas de abastecimiento de agua

De dónde sacaban el agua para beber y cocinar.

Cómo la almacenaban y distribuían.

Qué calidad tenía el agua disponible.

Alimentación y clases sociales