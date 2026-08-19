Estas son las fechas clave de Mi derecho, mi lugar 2026

El Gobierno del Estado de México abrió una nueva oportunidad para quienes buscan ingresar a la Educación Media Superior y no obtuvieron un lugar en la primera etapa del proceso de asignación. Del 19 al 26 de agosto de 2026, las y los aspirantes extemporáneos podrán realizar el trámite correspondiente a través del portal oficial Mi derecho, mi lugar.

Esta etapa está dirigida principalmente a quienes quedaron sin asignación de escuela y buscan incorporarse a alguna de las opciones educativas que todavía tengan espacios disponibles. El proceso forma parte de la convocatoria 2026 del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), que reúne a diversas instituciones educativas de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Estas son las fechas clave de Mi derecho, mi lugar 2026. Gobierno de México

¿Quiénes pueden registrarse del 19 al 26 de agosto?

La convocatoria contempla la figura de aspirantes extemporáneos, es decir, personas que solicitan un espacio para ingresar a la Educación Media Superior después de la publicación de los resultados y que buscan una opción educativa de acceso directo.

Para esta etapa, las instituciones que todavía tengan lugares disponibles podrán ofrecerlos mediante sus propios procedimientos una vez concluido el periodo señalado. La convocatoria establece que las opciones con espacios disponibles después del 26 de agosto también podrán ser ofrecidas por las instituciones correspondientes.

Entre las personas contempladas en el proceso general se encuentran:

Estudiantes que cursan tercero de secundaria en una escuela ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Personas que ya concluyeron la secundaria y cuentan con su certificado.

Estudiantes que cursan la secundaria mediante el INEA.

Aspirantes que cursan tercero de secundaria fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el caso de quienes ya participaron en el proceso y no fueron asignados a una opción del IPN o la UNAM, la convocatoria establece que pueden registrarse durante el periodo extemporáneo y elegir una institución de acceso directo que todavía tenga lugares disponibles.

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¿Cómo conseguir un lugar en una escuela del Edomex?

Las y los aspirantes deberán ingresar al portal oficial miderechomilugar.gob.mx para consultar las opciones y realizar el trámite correspondiente. La convocatoria establece que el portal concentra la información y los materiales relacionados con el proceso de asignación.

El procedimiento para quienes buscan una oportunidad extemporánea consiste en revisar las opciones educativas disponibles y seguir las indicaciones que aparezcan en el portal para solicitar un espacio. Es importante considerar que la asignación depende de los lugares disponibles y de los requisitos establecidos por cada institución.

En el proceso ordinario, las opciones de acceso directo corresponden a instituciones que no aplican examen, mientras que el IPN y la UNAM participan mediante examen de admisión en línea.

Para los aspirantes extemporáneos, la convocatoria contempla específicamente la posibilidad de solicitar espacios en instituciones de acceso directo que aún tengan lugares disponibles.

Estas son las fechas clave de Mi derecho, mi lugar 2026

La publicación de resultados del proceso de asignación comenzó en agosto y las personas aspirantes pueden consultar tanto la Gaceta Electrónica de Resultados, que es el documento oficial, como su resultado individual en el portal. La convocatoria señala que la Gaceta es el único documento oficial para la publicación de resultados.

Para quienes no obtuvieron un lugar, la atención de aspirantes extemporáneos se realiza del 19 al 26 de agosto de 2026, de acuerdo con la información difundida por la autoridad educativa del Estado de México. Además, la convocatoria establece que las asignaciones correspondientes al proceso concluirán el 28 de agosto de 2026.

Las personas que necesiten orientación pueden consultar miderechomilugar.gob.mx o comunicarse con Educatel, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, a los teléfonos 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También está disponible el correo contacto.miderechomilugar@sems.gob.mx.