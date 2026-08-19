En el transcurso de este miércoles, 19 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Guerrero a las 16.25 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 30 km al sureste de Petatlán, con una profundidad de 9.2 kilómetros, latitud de 17.293° y una longitud de -101.15°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter sacude guerrero (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Protección Civil recomendó hoy mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y seguir avisos oficiales durante sismos.