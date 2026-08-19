Qué significa que un camión encienda las balizas en plena carretera y qué debés hacer.

Circular por la ruta detrás de un camión que enciende las balizas de forma repentina puede generar dudas entre los conductores. Muchas veces esta señal no se relaciona con una falla del vehículo, sino con una forma de comunicación entre conductores que circulan por la misma vía.

Los camioneros suelen tener una visión más amplia del camino gracias a la altura de sus vehículos, lo que les permite detectar situaciones de riesgo antes que los autos que van detrás. Por eso, encender las balizas se convirtió en una manera de advertir sobre un peligro que todavía no se puede ver.

Esta señal busca anticipar información a los conductores que vienen atrás, dándoles tiempo para reducir la velocidad y prepararse ante lo que pueda encontrarse más adelante en la ruta.

Qué significa que un camión encienda las balizas en plena carretera y qué debés hacer. Freepik

Qué situaciones puede estar advirtiendo

Cuando un camión enciende las balizas en plena carretera, generalmente está indicando que hay tránsito detenido más adelante, algo que desde una altura menor puede no notarse a tiempo. También puede tratarse de un accidente en la vía, una situación que requiere reducir la velocidad con anticipación.

Otras causas frecuentes son la presencia de niebla cerrada que reduce la visibilidad, un bache de gran tamaño en la calzada o el cruce de animales, especialmente en zonas rurales o rutas alejadas de centros urbanos.

Qué hacer al ver esta señal

Ante esta advertencia, lo primero es bajar la velocidad de forma progresiva, sin frenar de golpe, para evitar sorprender a los vehículos que circulan detrás . Mantener una mayor distancia con el camión también ayuda a tener más margen de reacción.

Es importante prestar atención al camino y a las señales del entorno, ya que el peligro puede no ser visible de inmediato. Encender las propias balizas para replicar el aviso a los autos de atrás es una práctica recomendada en este tipo de situaciones.

Por último, se aconseja mantener la calma y evitar maniobras bruscas, como adelantamientos innecesarios, hasta identificar con claridad cuál es la situación que motivó la advertencia.