El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este miércoles, 19 de agosto de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 17.51 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 134 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.018° y una longitud de -93.192°.

Sismo de magnitud 4.3 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma durante un sismo, aplicar la técnica agacharse–cubrirse–sujétese bajo mobiliario resistente y alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer. Evite correr o usar elevadores; si está en la calle, ubíquese en zonas abiertas, lejos de postes y fachadas.

Tras el movimiento, se pide evacuar solo cuando cese el temblor y sea seguro, siguiendo rutas señaladas y atendiendo indicaciones oficiales ante posibles réplicas. Revise posibles fugas de gas, desconecte la energía si es necesario, brinde ayuda básica sin ponerse en riesgo y priorice mensajes de texto para comunicarse.