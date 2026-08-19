Revise con detalle la siguiente información para que lleve a cabo lo necesario para obtener en este momento el documento.

La Constancia Digital de No Antecedentes Penales es un documento mediante el cual la autoridad informa si, después de consultar el Sistema Integral de Información Penitenciaria, existen registros de antecedentes penales. Sin embargo, que una persona pueda tramitar esta constancia no significa que cualquier empresa o empleador pueda exigirla como requisito para contratarla.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con el artículo 27, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, este documento únicamente puede expedirse en determinados supuestos establecidos por la legislación. Por ello, no debe utilizarse como requisito general para ingresar o desempeñar un empleo que no esté relacionado con las excepciones previstas.

Trámite mediante el cual se informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de Información Penitenciaria, con el que cuenta la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, NO se encontraron registros de Antecedentes Penales. Chat GPT

¿En qué tres casos sí pueden solicitar la Constancia de No Antecedentes Penales?

La legislación establece de manera específica los casos en los que puede extenderse la constancia. Fuera de estos supuestos, el documento no debe ser solicitado para satisfacer requisitos laborales ordinarios.

Los tres casos contemplados son:

Para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de una autoridad judicial. La constancia puede solicitarse cuando exista una investigación o un procedimiento que lo justifique, así como cuando una autoridad judicial la requiera.

Para ingresar al servicio público o a instituciones de seguridad pública o privada. Esta excepción contempla determinados puestos vinculados con el servicio público y con instituciones de seguridad.

Por solicitud de embajadas o consulados de México o extranjeros. Puede tramitarse cuando alguna representación diplomática o consular requiera el documento.

La propia información oficial señala expresamente que la constancia no será emitida para satisfacer requisitos de ingreso o desempeño de un empleo que no tenga relación con el segundo supuesto. Por lo tanto, no se trata de un documento que pueda exigirse indiscriminadamente a cualquier trabajador o aspirante a un puesto.

Trámite mediante el cual se informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de Información Penitenciaria, con el que cuenta la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, NO se encontraron registros de Antecedentes Penales. Scribd

¿La empresa puede pedirte antecedentes penales para contratarte?

Si se trata de un empleo ordinario que no está relacionado con el servicio público ni con una institución de seguridad pública o privada, la Constancia de No Antecedentes Penales no puede tramitarse para cumplir ese requisito laboral. La restricción busca evitar que este documento se convierta en una condición general para acceder a un trabajo.

En la Ciudad de México, la constancia digital es un trámite gratuito y puede realizarse en línea mediante una cuenta de Llave CDMX Expediente. Una vez concluido el proceso, el documento queda disponible en la plataforma y tiene una vigencia de 60 días naturales.

¿Cómo se obtiene la Constancia Digital de No Antecedentes Penales?

Para realizar el trámite en línea es necesario ingresar a la plataforma correspondiente con una cuenta de Llave CDMX Expediente, comenzar una nueva solicitud y completar el formulario con la información requerida.

La autoridad señala que deben presentarse documentos de identificación oficial, como la Credencial para Votar, cédula profesional, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de residencia.

También se solicita un comprobante de domicilio, como recibo de luz, estado de cuenta telefónico o boleta de agua, cuya antigüedad no debe superar los tres meses.

Una vez enviada la solicitud, el interesado recibe por correo el dictamen correspondiente. La información oficial señala un plazo de respuesta de hasta 72 horas, mientras que la ficha del trámite indica una duración de tres días hábiles. La constancia puede consultarse posteriormente desde Llave CDMX Expediente y utilizarse para otros trámites digitales.