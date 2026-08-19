Oficial | Hasta el lunes 31, jubilados del IMSS, ISSSTE o ISSFAM deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México

Las instituciones de seguridad social en México, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), exigen la presentación del certificado de supervivencia. Se trata de un trámite obligatorio que deben cumplir los beneficiarios que cobran apoyo económico y residen fuera de territorio nacional .

El certificado de supervivencia permite comprobar que el beneficiario sigue con vida y, por lo tanto, mantiene vigente su derecho a recibir la pensión. En caso contrario, es posible que las autoridades suspendan el pago correspondiente hasta que el adulto mayor de fe de vida.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este trámite es fundamental para quienes están pensionados y residen fuera de México, ya que con su cumplimiento es posible comprobar su existencia sin necesidad de viajar hasta territorio nacional.

Jubilados y pensionados deberán presentar hasta el 31 de agosto el certificado de supervivencia para recibir su pensión. Shutterstock

Quiénes deben presentarlo y cuándo

El año pasado se dejó de aplicar el certificado de supervivencia para quienes viven en el país, ya que se implementó un sistema de verificación automática que elimina la necesidad de hacerlo de forma presencial. No obstante, los adultos mayores que residen fuera del país deben acudir personalmente al consulado mexicano más cercano para cumplir con este proceso.

En cuanto a los plazos, los beneficiarios del ISSSTE deben realizar la verificación durante enero o febrero para el primer semestre, y en julio o agosto para el segundo. Por su parte, los pensionados del IMSS no cuentan con fechas fijas, pero están obligados a comprobar su supervivencia cada seis meses.

Cómo hacer el trámite y qué documentos se necesitan

El trámite es fácil, gratuito y está disponible para quienes viven en el extranjero. Debe efectuarse en el consulado mexicano más cercano al lugar de residencia. Para agendar una cita, la SRE ofrece tres opciones:

el sitio web oficial

el Centro de Contacto telefónico disponible todos los días de 08 a 20 horas

el servicio vía WhatsApp. Las citas son personales, no se pueden transferir y todos los servicios que brinda la SRE son gratuitos.

Entre los documentos solicitados, el principal es la credencial de pensionista o tarjeta de filiación, obligatoria en todos los casos. También se recomienda llevar un talón de pago, especialmente para pensionados del IMSS o ISSSTE. Además, se debe presentar para el ISSSTE una fotografía:

reciente

a color

de frente

tamaño credencial.

Mientras que para el IMSS basta con una fotografía actual sin requisitos específicos.